На следующей неделе стартуют авиарейсы нового украинского лоукоста Bees Airline
Госавиаслужба Украины выдала 12 марта новому украинскому лоукосту Bees Airline сертификат эксплуатанта, дающий право на полеты. Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на представителя авиакомпании.
Фото: lowcostavia.com.ua
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Что известно о первых авиарейсах
Сейчас в Украине уже находится один самолет лоукоста. Это Boeing 737−800, который ранее летал в МАУ с регистрацией UR-UBB 2010 года выпуска.
Перевозки стартуют 18 марта 2021 года.
Авиалайнер приступит к перевозкам пассажиров с 18 марта на чартерной линии Киев-Шарм-эль-Шейх, с 19 марта — на линии Киев-Марса Алам.
Второй борт — также Boeing 737−800 2010 года выпуска с регистрацией UR-UBA. Он сейчас находится на перекрашивании в Европе и прибудет в Украину после получения новой ливреи.
Оба авиалайнера имеют максимально возможное количество мест — 189. В такой же компоновке самолеты этого типа использует самый популярный лоукост Европы Ryanair.
Напомним
- В мае Bees Airline планирует получить еще два воздушных судна и расширить флот до четырех авиалайнеров.
- Базовым аэропортом авиаперевозчика будет «Киев» (Жуляны).
- В конце прошлого месяца Bees Airline зарегистрировал два первых самолета.
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Источник: МинФин