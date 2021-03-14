Финансы

На следующей неделе стартуют авиарейсы нового украинского лоукоста Bees Airline

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Госавиаслужба Украины выдала 12 марта новому украинскому лоукосту Bees Airline сертификат эксплуатанта, дающий право на полеты. Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на представителя авиакомпании.

Фото: lowcostavia.com.ua

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Что известно о первых авиарейсах

Сейчас в Украине уже находится один самолет лоукоста. Это Boeing 737−800, который ранее летал в МАУ с регистрацией UR-UBB 2010 года выпуска.

Перевозки стартуют 18 марта 2021 года.

Авиалайнер приступит к перевозкам пассажиров с 18 марта на чартерной линии Киев-Шарм-эль-Шейх, с 19 марта — на линии Киев-Марса Алам.

Второй борт — также Boeing 737−800 2010 года выпуска с регистрацией UR-UBA. Он сейчас находится на перекрашивании в Европе и прибудет в Украину после получения новой ливреи.

Оба авиалайнера имеют максимально возможное количество мест — 189. В такой же компоновке самолеты этого типа использует самый популярный лоукост Европы Ryanair.

Напомним

  • В мае Bees Airline планирует получить еще два воздушных судна и расширить флот до четырех авиалайнеров.
  • Базовым аэропортом авиаперевозчика будет «Киев» (Жуляны).
  • В конце прошлого месяца Bees Airline зарегистрировал два первых самолета.

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Источник: МинФин

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