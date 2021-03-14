Международное агентство S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины. Показатели превзошли ожидания

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах по глобальной шкале на уровне «B». Рейтинги по национальной шкале подтверждены на уровне «uaA», а также краткосрочные рейтинги — на уровне «B». Об этом говорится в пресс-релизе агентства, пишет Укринформ.

Фото: spglobal.com

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Что зафиксировало агентство

«Рост, платежный баланс и государственные финансы Украины превзошли наши ожидания в 2020 году», — отметили в S&P.

Агентство отмечает, что инвестиции в 2020 году составили всего 5,3% ВВП в 2020 году по сравнению с 12,6% в 2019-м, а в этом году данный показатель ожидается на уровне 9,4% ВВП.

В S&P также отметили достаточность резервов страны, что «обеспечивает защиту от возможных неблагоприятных внешних событий, включая следующую задержку с выплатой льготных кредитов». Однако эпидемиологические соображения по-прежнему представляют серьезный риск.

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Прогнозы агентства

Агентство ожидает рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 4% после ожидаемого спада экономики на 4,2% в 2020-м. В 2022 году рост замедлится до 3,5%.

Аналитики агентства также отметили, что в течение следующего года S&P может повысить рейтинги Украины при условии, что показатели внешней ликвидности страны и консолидация государственных финансов превзойдут настоящие прогнозы, прежде всего вследствие активного восстановления экономики.

«Мы прогнозируем рост реального ВВП Украины на уровне 4% в 2021 году по сравнению с сокращением на 4,2% в 2020 году после постепенной стабилизации ситуации в сфере здравоохранения и восстановления спроса», — говорится в сообщении S&P.

По мнению аналитиков, приток денежных переводов и господдержка, в том числе повышение пенсий, должны поддержать восстановление потребления.

При этом аналитики называют ключевым риском прогноза неопределенность относительно вакцинации, которая, во-первых, медленно разворачивается в Украине, а во-вторых, не поддерживается половиной населения.

«Мы рассматриваем недавно внедренные администрацией Байдена в США санкции в отношении олигарха Игоря Коломойского как решительное обновление поддержки Западом программы реформ президента Зеленского», — отмечается в пресс-релизе.

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И хотя Украина испытывает трудности в переговорах с МВФ из-за проблем в антикоррупционной сфере и судебной реформе, аналитики S&P все же прогнозируют поступление транша в 2021 году в размере $0,7 млрд, учитывая высокий дефицит бюджета в 2021 году. Это позволит получить дополнительные кредиты Всемирного банка и Евросоюза на сумму около $1,5 млрд. Впрочем, даже в этих обстоятельствах S&P ожидает рост госдолга на $5−6 млрд за счет новых внешних и внутренних заимствований.

Согласно оценкам агентства, среднегодовая инфляция ускорится с 2,7% в 2020 году до 7,7% в текущем году, а затем замедлится до 5,5% в 2022-м.

По оценкам аналитиков S&P, курс гривны на конец этого года прогнозируется в районе 29,5 грн/$, 2022-го — 30 грн/$. В последующие годы курс вырастет еще больше и составит на конец 2023-го, по оценкам экспертов агентства, 30,5 грн/$, 2024 года — 31 грн/$.

Дефицит текущего счета платежного баланса в этом году составит 1,5% ВВП после профицита в 4,4% в 2020-м. В дальнейшем ожидается постепенный рост дефицита текущего счета платежного баланса до 2,1% в 2022-м, 2,6% — 2023-м и 3,3% — в 2024 году.

Агентство также ожидает дальнейшее постепенное увеличение резервов: с $28,36 млрд в прошлом году до $29,98 млрд в этом, $31 млрд — следующем, $32,17 млрд — 2023-м и $32,32 млрд — в 2024 году.

S&P прогнозирует, что общий государственный долг к ВВП в текущем году возрастет до 62,5% с 62,3% в 2020-м, а в последующие три года постепенно опустится до 59,1% по сравнению с пиком в 81% в 2016 году.

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Источник: МинФин