Комиссии за безналичные оплаты менять не будем — Visa и Мasterсard
Платежные системы Visa и Mastercard отрицают повышение комиссий за безналичные оплаты товаров и услуг на украинском рынке. Об этом «Минфину» сообщили в пресс- службах компаний.
фото: facebook.com
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Visa и Mastercard ударят новыми комиссиями по американскому бизнесу
Продавцам в США приходится отдавать платежным системам около 2% от стоимости покупок клиентов по кредитным картам. Комиссия предусмотрена за обработку онлайн-транзакций.
Несмотря на это, в апреле 2021 года платежные системы Visa и MasterСard планируют повысить комиссии на некоторые категории покупок по кредитным картам, усилив давление на рестораны, ритейлеров и других торговцев.
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А чего ждать в Украине
На украинском рынке соответствующих объявлений об изменениях ценовой политики не было.
«Мы с осторожностью рассматриваем условия введения изменений комиссий на рынке США. Даже если такие изменения будут введены, они не будут распространяться на украинский рынок», — заявили в пресс-службе Mastercard.
Там отметили, что главной целью компании остается развитие безналичных оплат, которые обеспечивают удобство, безопасность и прозрачность и развивают цифровую экономику.
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«Visa постоянно осуществляет мониторинг и отслеживает тенденции рынка как основу для корректировки нашей ценовой политики. Однако мы всегда заранее информируем наших клиентов и предоставляем поддержку относительно любых запланированных изменений», — поделились в пресс-службе.
Там отметили, что в Украине уже произошли определенные изменения, в частности, с января 2021 года уменьшили межбанковскую комиссию. Пока других нововведений не предвидится.
Почему без комиссий не обойтись
По словам пресс-службы Visa, комиссии помогают обеспечить:
- инвестиции в ведущие инновационные решения и решения по усилению безопасности;
- корректное отображение ценностного предложения продуктов и услуг;
- конкурентоспособность комиссий;
- устойчивость сети.
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Источник: МинФин