Комиссии за безналичные оплаты менять не будем — Visa и Мasterсard

Платежные системы Visa и Mastercard отрицают повышение комиссий за безналичные оплаты товаров и услуг на украинском рынке. Об этом «Минфину» сообщили в пресс- службах компаний.

фото: facebook.com

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Visa и Mastercard ударят новыми комиссиями по американскому бизнесу

Продавцам в США приходится отдавать платежным системам около 2% от стоимости покупок клиентов по кредитным картам. Комиссия предусмотрена за обработку онлайн-транзакций.

Несмотря на это, в апреле 2021 года платежные системы Visa и MasterСard планируют повысить комиссии на некоторые категории покупок по кредитным картам, усилив давление на рестораны, ритейлеров и других торговцев.

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А чего ждать в Украине

На украинском рынке соответствующих объявлений об изменениях ценовой политики не было.

«Мы с осторожностью рассматриваем условия введения изменений комиссий на рынке США. Даже если такие изменения будут введены, они не будут распространяться на украинский рынок», — заявили в пресс-службе Mastercard.

Там отметили, что главной целью компании остается развитие безналичных оплат, которые обеспечивают удобство, безопасность и прозрачность и развивают цифровую экономику.

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«Visa постоянно осуществляет мониторинг и отслеживает тенденции рынка как основу для корректировки нашей ценовой политики. Однако мы всегда заранее информируем наших клиентов и предоставляем поддержку относительно любых запланированных изменений», — поделились в пресс-службе.

Там отметили, что в Украине уже произошли определенные изменения, в частности, с января 2021 года уменьшили межбанковскую комиссию. Пока других нововведений не предвидится.

Почему без комиссий не обойтись

По словам пресс-службы Visa, комиссии помогают обеспечить:

инвестиции в ведущие инновационные решения и решения по усилению безопасности;

корректное отображение ценностного предложения продуктов и услуг;

конкурентоспособность комиссий;

устойчивость сети.

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Источник: МинФин