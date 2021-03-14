Финансы

Какие страны самые дешевые для жизни, какие — самые дорогие (рейтинг)

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Международное агентство Bloomberg представило на своих страницах данные глобальной базы Numbeo, пишет PaySpace Magazine. Итак, где в мире самые низкие цены на еду, жилье, транспорт, телекоммуникационные услуги и рестораны, где — самые высокие.

Фото: iformatsiya.ru

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Самая дешевая аренда жилья

В тройку стран с самой доступной арендой жилья вошли Бангладеш, Непал и Пакистан. Здесь аренда однокомнатной квартиры в центре города обойдется от $128 до $136 в месяц. Украина вошла в топ-20 стран по этому показателю со средней ценой на аренду «однушки» в $289,53.

  • Бангладеш — $128,27
  • Непал — $129,56
  • Пакистан — $135,91
  • Индия — $159,92
  • Алжир — $176,70
  • Тунис — $187,99
  • Египет — $195,36
  • Турция — $207,24
  • Бразилия — $224,67
  • Северная Македония — $226,09

    • Самая дорогая аренда в Гонконге ($2204,50), Сингапуре ($2092,54) и Швейцарии ($1627,28).

    Самая дешевая коммуналка

    В топе стран с самой недорогой коммуналкой — Нигерия, Непал и Узбекистан. Украина со средней стоимостью коммуналки $95,25 в этом рейтинге оказалась на 50-м месте.

  • Нигерия — $23,32
  • Непал — $25,31
  • Узбекистан — $26,19
  • Египет — $34,35
  • Кения — $35,40
  • Боливия — $36,39
  • Алжир — $37,02
  • Иран — $37,69
  • Мексика — $39,29
  • Индия — $40,25

    • Самые дорогие коммунальные услуги в Германии ($271,25), Словении ($247,81) и Австрии ($242,41).

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    Самый дешевый месячный проездной

    Украина вошла в десятку стран с самым недорогим проездным в городском транспорте. Самый дешевый транспорт в Шри-Ланке, Пакистане и Вьетнаме.

  • Шри-Ланка — $5,13
  • Пакистан — $7,59
  • Вьетнам — $8,68
  • Индия — $9,56
  • Непал — $9,59
  • Алжир — $9,59
  • Грузия — $9,76
  • Молдова — $10,28
  • Филиппины — $10,64
  • Украина — $10,71

    • Самые дорогие проездные в Ирландии ($133), Новой Зеландии ($118,33) и Австралии ($116,40).

    Самый дешевый интернет

    Самый недорогой интернет оказался в Украине — Numbeo оценил средний месячный тарифный план в чуть больше $5.

  • Украина — $5,08
  • Россия — $6,55
  • Румыния — $9,11
  • Молдова — $9,94
  • Индия — $10,85
  • Вьетнам — $11,11
  • Беларусь — $11,15
  • Казахстан — $11,52
  • Болгария — $12,67
  • Литва — $12,85

    • Самый дорогой интернет в Эфиопии ($541,88), ОАЭ ($98,31) и Катаре ($86,58).

    Самая дешевая мобильная связь

    Самые доступные тарифы на мобильную связь — в Египте, Индии и Шри-Ланке. В этих странах одна минута мобильной связи по предоплате обойдется всего в один цент. Украина со средними тарифами в $0,03 за минуту вошла в топ-15 государств с самой дешевой связью.

  • Египет — $0,01
  • Индия — $0,01
  • Шри-Ланка — $0,01
  • Бангладеш — $0,02
  • Пакистан — $0,02
  • Иран — $0,02
  • Непал — $0,02
  • Узбекистан — $0,02
  • Эфиопия — $0,02
  • Россия — $0,02

    • Самые дорогие тарифы в Греции ($0,46), Ливане ($0,36) и на Мальте ($0,35).

    Самое дешевое такси

    Самое недорогое такси в Тунисе, Шри-Ланке, Иране и Чили. Украина со средней стоимостью такси $1,43 в этом списке находится на 63-й позиции.

  • Тунис — $0,18
  • Шри-Ланка — $0,31
  • Иран — $0,48
  • Чили — $0,48
  • Индонезия — $0,49
  • Иордания — $0,49
  • Египет — $0,51
  • Вьетнам — $0,52
  • Алжир — $0,55
  • Узбекистан — $0,60

    • Самое дорогое такси в Норвегии ($11,64), Дании ($8,13) и Финляндии ($7,25).

    Самые дешевые рестораны

    Самый недорогой ужин на двоих в среднем по качеству ресторане можно заказать в Индии. Здесь он обойдется менее чем в $11. Украина по ресторанным ценам входит в топ-25 рейтинга со средней стоимостью ужина в $21,40.

  • Индия — $10,90
  • Пакистан — $11,38
  • Бангладеш — $11,49
  • Непал — $12,74
  • Шри-Ланка — $12,84
  • Индонезия — $14,01
  • Малайзия — $14,79
  • Турция — $15,07
  • Алжир — $15,09
  • Тунис — $16,42

    • Самые дорогие рестораны средней ценовой категории в Швейцарии ($109,17), Дании ($97) и Исландии ($96,20).

    Самый дешевый McDonalds

    Самый недорогой McDonalds — в Узбекистане, Алжире и на Филиппинах. В этих странах Combo Meal меню обойдется примерно в $3. Украина в этом рейтинге — в топ-15 — $3,90.

  • Узбекистан — $3
  • Алжир — $3,02
  • Филиппины — $3,09
  • Россия — $3,36
  • Турция — $3,43
  • Эфиопия — $3,44
  • Индонезия — $3,50
  • Северная Македония — $3,51
  • Косово — $3,61
  • Черногория — $3,61

    • Самый дорогой McDonalds в Швейцарии ($15,28), Израиле ($15,13) и Исландии ($13,85).

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    Самые недорогие продукты

    Если взять список основных продуктов питания, то самые высокие и самые низкие цены на эти категории товаров в разрезе стран выглядят так.

    Килограмм риса дешевле всего купить на Шри-Ланке ($0,58), в Непале ($0,68) и Бангладеш ($0,68). Самый дорогой рис в Японии ($4,73), Южной Корее ($4,08) и США ($4). Украина, где килограмм риса в среднем обходится в $1,01, в этом списке расположилась на 23-й позиции.

    При этом Украина входит в тройку стран с самыми дешевыми ценами на яблоки. У нас килограмм этого фрукта обойдется в среднем в $0,81. В соседней Молдове — аналогичная цена. Самые же дешевые цены на яблоки в Турции — $0,80. Самые дорогие яблоки — в Южной Корее ($7,09), Японии ($6,91) и Пуэрто-Рико ($5,79).

    Также Украина входит в пятерку стран с самыми доступными ценами на яйца — $1,08. Самые низкие цены на дюжину куриных яиц — в Индии ($0,92), Пакистане ($0,93) и Тунисе ($1,02). Самые дорогие яйца в Швейцарии ($6,07), Ливане ($5,85) и Исландии ($5,33).

    Килограмм картошки дешевле всего купить в Алжире ($0,38), Бангладеш ($0,37) и Пакистане ($0,36). Самый дорогой картофель в Японии ($3,80), Южной Корее ($3,57) и Пуэрто-Рико ($3,23). Украина со средней ценой на картошку в $0,45 находится в этом рейтинге на 11-м месте.

    Полкилограмма белого хлеба дешевле всего купить в Тунисе ($0,14), Алжире ($0,16) и Узбекистане ($0,27). Самый дорогой хлеб в Норвегии ($3,33), Исландии ($3,26) и Швейцарии ($3,01). Украина в этом списке на 19-м месте — со средней стоимостью хлеба в $0,51.

    Также Украина находится на 19-м месте по стоимости курятины — $3,50. Дешевле всего килограмм курицы купить в Пакистане ($2,29), Бразилии ($2,36) и Таиланде ($2,49), дороже — в Швейцарии ($28,01), Исландии ($15,52) и Норвегии ($14,59).

    Бутылку 1,5 л воды дешевле всего купить в Алжире ($0,23), Узбекистане ($0,25) и Тунисе ($0,26). Самая дорогая вода в Норвегии ($2,41), Коста-Рике ($2,02) и Исландии ($1,82). Украина со средней стоимостью воды в $0,46 на 21-м месте.

    Самое дешевое молоко в Тунисе ($0,44), Алжире ($0,61) и Беларуси ($0,65), самое дорогое — в Ливане ($3,55), Тайване ($3,31) и Гонконге ($3,02). Украина со средней стоимостью литра молока в $0,90 находится на 29-м месте.

    Топ-10 самых дорогих и самых дешевых стран для жизни

    В целом, по данным сайта MoveHub, в пятерку самых дорогих стран для жизни вошли Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.

    Украина оказалась в пятерке самых дешевых для жизни государств вместе с Пакистаном, Египтом, Индией и Тунисом.

    Источник: МинФин

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