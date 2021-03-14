Инвесторы выводят деньги из золота. Bank of America зафиксировал переход в акции

Инвесторы вкладывались в акции, выводя деньги из золота и облигаций на неделе, завершившейся 10 марта, показали в пятницу данные Bank of America. Об этом пишет РБК.

Фото: bitnovosti.com

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Отчет Bank of America

Еженедельный отчет BofA продемонстрировал, что инвесторы вложили в акции $31,5 млрд, в то время как из золота было выведено $1,8 млрд, а из облигаций — $15,4 млрд.

Доходность облигаций выросла на прошлой неделе на фоне инфляционных опасений, в то время как высоколиквидные технологические акции распродавались по мере того, как инвесторы обращались к более дешевым ценным бумагам.

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«Мы считаем, что 2020 год ознаменовался очень низким уровнем инфляции и ставок», — сообщил BofA в отчете, отмечая сильную опережающую динамику индекса Russell 2000 в сравнении с технологическим NASDAQ.

BofA также отметил, что правительство США будет тратить $879 млн каждый час в 2021 году, что приведет либо к росту доходности облигаций, либо к падению курса доллара, чтобы «финансировать фискальный избыток».

Устойчивость американского долга вызовет более высокую волатильность, когда повышенная доходность будет в сочетании с более низким курсом доллара.

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Источник: МинФин