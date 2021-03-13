Пандемия не помеха: 93% заробитчан не планируют работать в Украине

93% опрошенных украинцев планируют и в дальнейшем работать за пределами Украины несмотря на пандемию. Такие данные приводит аналитическая служба OLX Работа, согласно результатам опроса 7700 поисковиков вакансий в течение февраля.

Фото: liga.net

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Пандемия не помеха

63% украинцев, ищущих работу, планируют работать за рубежом или рассматривают такой вариант.

Никогда не работали за границей, но планируют выехать на заработки в этом году 33% опрошенных украинцев. Треть выезжает на год и более, а 67% работников — только на сезонные работы, которые продолжаются несколько месяцев.

41% украинцев ищут работу за границей через знакомых и родных. 23% заробитчан — через платформы с вакансиями. Агентствами и социальными сетями в поисках пользуются 18% опрошенных.

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Топ-стран

Польша — 50%

Чехия — 11%

Германия — 9%

Литва — 2%

Словакия — 1,5%.

Причины для рабочего переезда

Среди главных причин для рабочего переезда украинцы называют:

высокие зарплаты — 60%

сложное финансовое положение семьи — 39%

безработица в Украине — 35%.

Каждого четвертого работника не устраивают условия работы в Украине, ведь по данным опроса большинства украинцев — 70% — работодатели за рубежом предоставляют бесплатное жилье, 33% рабочих имеют бонусы за хорошие результаты работы, 29% — получают страхование, а 24% — компенсируют стоимость питания. Все это обусловливает высокий спрос украинцев на работу за пределами Украины.

В то же время за новыми впечатлениями от жизни в другой стране едет каждый десятый, а 8% — чтобы выучить язык.

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Напомним

В прошлом году пандемия заставила большинство работников вернуться в Украину из-за изменений в работе предприятий, снижения зарплат у половины опрошенных и общего уменьшения спроса на работников из Украины.

В 2021 году ситуация с предложениями вакансий за пределами нашей страны начинает положительно меняться.

Источник: МинФин