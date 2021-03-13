Минсоцполитики хочет отвязать выплаты от прожиточного минимума. Минимальная пенсия вырастет до 3 500 гривен

Минсоцполитики надеется, что законопроект, которым отвяжут социальные выплаты от уровня прожиточного минимума, примут в ближайшее время. Это позволит увеличить уровень минимальной пенсии до 3500 гривен. Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная в эфире «5 канала».

Фото: unn.com.ua

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Что обещает министр

«Что касается пенсионеров, я могу сказать, что мы упорядочиваем прожиточный минимум, который сегодня есть реальный, а есть расчетный. Я показала президенту, что если будут приняты парламентом те законопроекты, которые разработало Минсоцполитики и одобрило правительство, где 150 выплат, которые сегодня привязанные к прожиточному минимуму, не дают возможности нам их повышать, если мы наведем там порядок, то уже в 2022 году мы сможем установить минимальную пенсионную выплату для неработающих пенсионеров, кому исполнилось 70 лет и у кого есть полный стаж — 30 и 35 лет, мы можем сделать 3,5 тысячи гривен», — сказала Лазебная.

Она добавила, что в ВР зарегистрирован законопроект № 5045, который должен отвязать часть различных выплат прожиточного минимума, и оставить привязанными к прожиточному минимуму только то, на что живет человек — пенсию, минимальную зарплату и основные помощи — по инвалидности, детям-сиротам.

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«Эти социальные стандарты должны соответствовать прожиточному, и когда мы их отвяжем и не будут привязаны штрафы и административные сборы, тогда нам будет легче повышать прожиточный минимум и мы сможем его установить на уровне 3,5 тысячи для людей, которые уже не работают, 4000 — для детей до 6 лет. Будет легче внедрять и управлять этой системой и стандартами», — отметила глава Минсоцполитики.

По ее словам, сейчас прожиточный минимум устанавливается в государственном бюджете как расчетная величина. Поэтому есть такие выплаты, на которые Минсоцполитики дает 2,5 прожиточных минимума.

«То есть мы признаем, что на прожиточный минимум в 2000 гривен нельзя удовлетворить все потребности человека. Его надо сделать единственным, реальным и честным, отвечающий потребностям человека и к нему привязать социальные стандарты… Мы считали, что сегодня средний прожиточный минимум реальный должен быть 4,5 тысячи гривен. А сегодня он, например 2,5 тысячи гривен», — подытожила Лазебная.

Напомним

В конце января 2021 года Кабмин одобрил для внесения в парламент проект закона о мерах по совершенствованию системы расчетов прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей, взысканий и платы за предоставление админуслуг.

Документ предусматривает, что прожиточный минимум должен быть стоимостной величиной для определения основных социальных потребностей человека.

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С 1 декабря, как предусмотрено в госбюджете на 2020 год, прожиточный минимум вырос на 71 грн — с 2118 грн до 2189 грн.

При этом в Минсоцполитики рассчитали, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц должен быть на уровне в 4,1 тыс. грн в месяц против 2,27 тыс. грн, установленных сейчас.

Что известно о прожиточном минимуме

Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

В Украине фактически существует два вида прожиточного минимума: установленный в год законом о госбюджете и фактический, который ежемесячно рассчитывается Минсоцполитики.

В период 2009—2014 годов фактический минимум не превышал официальный более чем на 25%. Затем разница начала увеличиваться и к сентябрю 2019 фактический прожиточный минимум превысил законодательно установленный более чем в два раза.

Источник: МинФин