«Минфин» хочет узнать, что нужно инвесторам. Расскажите нам об этом

«Минфин» проводит масштабное исследование. Наша цель — лучше узнать аудиторию портала, понять, как наши читатели распоряжаются сбережениями, во что уже инвестируют, какие еще инвестиционные инструменты им могут быть интересны.

Фото: forbes.ua

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В этот раз мы ищем пользователей, которые в последние 12 месяцев впервые вложились в ценные бумаги. Нам важно узнать, с какими сложностями вы столкнулись в процессе инвестирования, как выбирали активы, брокера и т. д. Что для вас важно, как для инвестора, какой информации и сервисов вам не хватает.

Если вы готовы принять участие в исследовании, заполните небольшую анкету и редакция свяжется с вами. Всем участникам опроса «Минфин» гарантирует полную анонимность. Результаты интервью будут публиковаться на сайте в обобщенном виде.

Мы заранее благодарны всем, кто откликнется. Ваш личный опыт инвестирования в ценные бумаги поможет нам разработать и предложить пользователям новые и более качественные продукты.

Почему нам важно знать ваше мнение

Портал «Минфин» — один самых популярных украинских сайтов об инвестициях и финансах. Мы пишем для всех, кто хочет инвестировать и зарабатывать.

Мы помогаем выбрать оптимальные инвестиционные инструменты, оценить риски, подсчитать будущий доход. В поле зрения попадают все без исключения инструменты, которые позволяют вложить деньги, чтобы заработать — от депозитов и недвижимости до криптовалют и ОВГЗ и акций.

Наш «Бонус от «Минфина» начинался как программа для вкладчиков банков. Все, кто размещал вклады в банках-партнерах «Минфина», получал надбавку к базовой ставке по депозиту.

Теперь в этом разделе собраны предложения от инвестиционных фондов, банков, НПФ и страховых компаний. И мы планируем активно расширять этот раздел в дальнейшем. В частности, предложить новые сервисы, которые помогут инвестировать в ценные бумаги.

Поэтому нам важно выяснить все пожелания пользователей, чтобы учесть их при разработке наших инвестиционных предложений.

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Источник: МинФин