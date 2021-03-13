Курс валют на вечер 12 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки
Закрытие межбанка продемонстрировало незначительное укрепление гривны. Основные валюты немного сдали позиции: доллар упал на 1 копейку на покупке и остался неизменным при продаже; евро потерял по 4 копейки на обеих операциях.
Фото: kp.ua
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Валюта
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Открытие 12 марта
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Закрытие 12 марта
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Изменения
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доллар
|27,72/27,73
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27,71/27,73
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1 /0
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евро
|33,10/33,12
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33,06/33,08
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4/4
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рубль
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0,3770/0,3773
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0,3778/0,3781
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0,0008/0,0008
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,7200−27,7350 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,1087−33,1266 грн/евро, торги по рублю — 0,3770−0,3773 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,65−27,85 гривны. Евро покупают по 32,90 гривны, продают по 33,29 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,65−28,50 гривны, евро — 32,90−34,50 гривны.
Источник: МинФин