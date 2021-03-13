Курс валют на вечер 12 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

Закрытие межбанка продемонстрировало незначительное укрепление гривны. Основные валюты немного сдали позиции: доллар упал на 1 копейку на покупке и остался неизменным при продаже; евро потерял по 4 копейки на обеих операциях.

Фото: kp.ua

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Валюта Открытие 12 марта Закрытие 12 марта Изменения доллар 27,72/27,73 27,71/27,73 1 /0 евро 33,10/33,12 33,06/33,08 4/4 рубль 0,3770/0,3773 0,3778/0,3781 0,0008/0,0008

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,7200−27,7350 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,1087−33,1266 грн/евро, торги по рублю — 0,3770−0,3773 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,65−27,85 гривны. Евро покупают по 32,90 гривны, продают по 33,29 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,65−28,50 гривны, евро — 32,90−34,50 гривны.

Источник: МинФин