Финансы

Курс валют на вечер 12 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

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Закрытие межбанка продемонстрировало незначительное укрепление гривны. Основные валюты немного сдали позиции: доллар упал на 1 копейку на покупке и остался неизменным при продаже; евро потерял по 4 копейки на обеих операциях.

Фото: kp.ua

0

Валюта

Открытие 12 марта

Закрытие 12 марта

Изменения

доллар

 27,72/27,73

27,71/27,73

1 /0

евро

 33,10/33,12

33,06/33,08

4/4

рубль

0,3770/0,3773

0,3778/0,3781

0,0008/0,0008

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,7200−27,7350 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,1087−33,1266 грн/евро, торги по рублю — 0,3770−0,3773 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,65−27,85 гривны. Евро покупают по 32,90 гривны, продают по 33,29 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,65−28,50 гривны, евро — 32,90−34,50 гривны.

Источник: МинФин

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