Курс биткоина впервые в истории поднялся выше $60 тысяч

Курс биткоина на криптобирже Binance впервые в истории превысил $60 тыс.

Фото: mind.ua

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Что происходит с курсом

13 марта стоимость криптовалюты достигала $60,2 тыс. За прошедшие сутки актив подорожал на 6%. По данным CoinGecko, его капитализация поднялась выше $1,1 трлн.

По данным интерактивной таблицы «Минфина» по состоянию на 14:50 курс биткоина составляет $60,130.

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Крупные компании признали крипту как реальный актив

Одной из причин текущего роста стоимости криптовалют были безудержная денежная эмиссия центральных банков США и Евросоюза и, как следствие, избыточная ликвидность. Однако то же верно и для традиционных активов.

Несмотря на обвалившиеся ВВП и на увеличившуюся безработицу в США, индексы акций показали более чем уверенный рост: S&P 500 вырос на 16% в 2020 году и подскочил на 68% от дна, зафиксированного в марте.

Но основная причина увеличения стоимости биткоина другая. Институциональные инвесторы один за другим начали признавать биткоин реальным активом, стали в него вкладываться — и именно это послужило основным драйвером взрывного роста его цены:

JP Morgan сказал, что цена биткоина может достичь $146 тыс.;

Директор по инвестициям Guggenheim Скотт Майнерд считает, что биткоин должен стоить $400 тыс.;

Глава Twitter Джек Дорси запустил майнинговую ферму;

Tesla 8 февраля 2021 года объявила, что инвестировала $1,5 млрд из $19 млрд своих свободных денежных средств в биткоин и будет принимать к оплате эту криптовалюту. В результате биткоин подскочил на 23%.

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Источник: МинФин