Ямайка запустит собственную цифровую валюту в 2022 году

Цифровая валюта (CBDC) в Ямайке будет апробирована в декабре перед запуском. Об этом заявил министр финансов Ямайки Найджел Кларк, пишет block-chain24.com.

Фото: rbc.uа

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Правительство Ямайки считает ускоренный переход к цифровому обществу и экономике жизненно важным для восстановления экономики после пандемии covid-19, сказал Кларк, добавив, что CBDC может значительно улучшить финансовую доступность, сделав финансовые услуги доступными для населения Карибского бассейна, не охваченного банковскими услугами.

«Поэтому политика правительства, госпожа спикер, заключается в том, чтобы ввести цифровую валюту центрального банка», — сказал Кларк, обращаясь к спикеру палаты представителей.

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Он также пояснил, что CBDC, выпущенная и поддерживаемая центральным банком Ямайки (BoJ), не является криптовалютой.

«Не следует путать с криптовалютой, которая выпускается в частном порядке и не поддерживается регулирующим органом», — сказал Кларк.

По словам Кларка, CBDC будет законным платежным средством и взаимозаменяемым с ямайским долларом наличными деньгами в соотношении один к одному.

В прошлом месяце управляющий Банка Ямайки Ричард Байлз заявил, что в течение последних двух месяцев банк закладывал основу для утверждения инициативы кабинетом министров. Во вторник во время обсуждения бюджета Кларк сказал, что «закупка системы» была одобрена кабинетом накануне.

Напомним

Ямайка работает над проектом CBDC с начала 2020 года.

В мае 2020 года Банк Ямайки написал, что изучает CBDC внутри страны, поскольку он представил свою новую нормативную песочницу в сфере финансовых технологий. В следующем месяце банк официально пригласил заинтересованных поставщиков CBDC «разработать и протестировать потенциальные решения CBDC» в своей песочнице.

По словам Кларка, с помощью CBDC, выпущенного правительством, предприятия и простые граждане смогут совершать платежи и хранить ценность бесплатно, в то время как клиенты могут вести дела с другими людьми напрямую, используя свои мобильные телефоны.

«Вы сможете заплатить за „Sky Juice“, мадам Спикер, своим телефоном», — сказал Кларк, имея в виду красочный ледяной напиток, продаваемый уличными торговцами на Ямайке.

Цифровая валюта становится популярной

54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.

32% пока не изучали вопрос.

Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.

Ранее «Минфин» писал, что цифровую иену в середине лета начал тестировать центробанк Японии.

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НБУ работает над цифровой гривной

Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.

В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир».

В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.

По прогнозам регулятора, уже через 5−7 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.

Источник: МинФин