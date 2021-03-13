Экс-владельца «Укрбуда» Микитася освободили из-под стражи

Бывшего президента строительной компании «Укрбуд» Максима Микитася освободили из-под стражи. Об этом Микитась написал на своей странице в Фейсбук.

Фото: mind.ua

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«Еду домой! К дочкам, к жене. Затем к моей любимой маме… Меня арестовали за полтора часа до Нового года, а сейчас вот вышел на улицу — а здесь почти такая же новогодняя погода», — написал он.

По словам адвоката, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил его ходатайство и освободил Микитася из-под стражи, изменив ему меру пресечения.

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Предыстория

Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

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В 2016—2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро «Красный хутор».

4 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 миллиона гривен.

22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррсуда арестовала Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы с 5,5 до 80 миллионов гривен.

25 октября 2019 года за Микитася внесли залог.

20 января Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины.

Источник: МинФин