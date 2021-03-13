ЕЦБ пока не смог окончательно решить, что делать для скорого восстановления экономики

На вчерашнем заседании Европейского центробанка (ЕЦБ) так и не были приняты окончательные решения относительно программы срочных действий по восстановлению экономики, пишет psm7.com.

Фото: erece.org

3

Ухудшают прогнозы на восстановление деловой и экономической активности региона не только третья волна пандемии с локдаунами и сбоями в поставках вакцин, недостаточным изучением их воздействия для человеческого организма. Беспокоят международных инвесторов также политические споры между государствами еврозоны.

Ситуация в еврозоне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0%. Курс евро к доллару в сутки повысился на 0,25% и положительно реагирует на решение ЕЦБ.

Читайте также: Европейский центробанк сохранил базовую ставку на нулевом уровне. Евро вырос всего на 0,25%

Выступая на пресс-концеренции по итогам заседания, глава ЕЦБ Кристин Лагард назвала ключевые тренды, которые будут существенно влиять на пару евро/доллар на международных рынках:

прогнозная динамика ВВП стран ЕС: повышение в 2021 году — с 3,9% до 4%; снижение роста в 2022 году — до 4,1%; сохранение в 2023 году ВВП на уровне 2,1%;

повышение прогноза по инфляции в зоне действия единой европейской валюты: на 2021 год — с 1% до 1,5%; в 2022 году — до 1,2%; в 2023 году — до 1,4%;

сохранение базовой процентной ставки на нулевом уровне;

слабость экономики в 1-м квартале, обусловленная пандемией и связанными с ней ограничительными мерами, о чем свидетельствуют экономические показатели и данные опросов;

рост во 2-м квартале темпов покупок Европейским центробанком ценных бумаг в рамках программы количественного смягчения. Объем закупок предполагается на уровне 1,85 трлн евро.

Ожидания еврозоны

На этой неделе глава центрального банка Литвы и член Управляющего совета ЕЦБ Витас Василяускас заявил журналистам, что из-за продолжающейся борьбы уже с третьей волной пандемии covid-19 экономика еврозоны сможет полноценно восстановиться, скорее всего, только к осени текущего года.

Отвечая на вопрос, когда Европейский центральный банк прекратит экстренные закупки гособлигаций, Витас Василяускас заявил, что это произойдет только тогда, когда руководство ЕЦБ увидит четкие признаки стабильного прогресса в восстановлении экономической активности государств — членов Европейского экономического содружества.

«Поворотный момент наступит, когда мы ясно увидим, что активность возвращается в нужное русло и экономика восстанавливается сама по себе. Однако раньше осени это вряд ли произойдет», — сообщил глава литовского центробанка.

Страхование от COVID-19. Выплата в 50000 гривен

Прогноз «Минфина»

Как отметил финансовый аналитик «Минфина» Алексей Козырев, «в ЕС сохраняются существенные проблемы в экономике и пока правильный и действенный рецепт для исправления ситуации не найден. А это значит, что на этом фоне доллар и американская экономика выглядят более привлекательно для инвесторов, и переток капитала на рынки США продолжится».

Эти процессы, заметил эксперт, будут отражаться на поведении доллара и евро и на украинском межбанке, поскольку ЕС и США — одни из основных торговых партнеров Украины. Накачка экономик стран ЕС ликвидностью не только продолжится, но и возрастет. А это значит, что украинским компаниям, работающим с партнерами из Европы, надо будет учитывать этот фактор в своих бизнес-стратегиях.

Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале.

Источник: МинФин