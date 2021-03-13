Доллар и евро в пятницу: что с валютой

Пятница на валютном межбанке прошла в уже привычном противостоянии курсовых интересов и задач крупных игроков при невмешательстве Нацбанка. За день курс доллара почти не изменился и с утренних 27,72/27,735 гривен к вечеру 12 марта американская валюта котировалась в пределах 27,715/27,73 гривен. Евро вечером в пятницу даже незначительно просел — до 33,06/33,08 гривен с утренних 33,11/33,13.

Фото: tsn.ua

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В целом, день прошел достаточно рутинно и без сюрпризов. В первой половине сессии клиенты закрыли основные объемы сделок, а после 14:00 рынок быстро опустел в преддверии выходных.

Ход торгов:

С утренних 27,72/27,735 доллар вырос к 11:00 до 27,735/27,75 гривен. Затем он достаточно быстро опустился до 27,725/27,74 к полудню и до 27,70/27,715 к обеду. Покупатели и продавцы быстро находили компромисс по курсу и чувствовалось, что приближение конца недели делает все стороны более сговорчивыми.

После обеда рынок начал снижать свои обороты и на фоне уменьшения количества сделок к 15:00 доллар замер на отметке 27,71/27,725 гривен. К 16:00 курс окончательно остановился на уровне 27,715/27,73 уже до самого завершения сессии.

Нацбанк участия в торгах не принимал.

Главные события 12 марта на валютном рынке:

За день курс доллара почти не изменился с утренних 27,72/27,735 до 27,715/27,73 гривен, а евро подешевел с 33,11/33,13 до 33,06/33,08 к концу дня.

Нацбанк не выходил на рынок.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,7361 гривен, а официальный на 15 марта 2021 года установлен на отметке 27,7305 гривен за доллар.

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Источник: МинФин