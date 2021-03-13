Без интервенций. Регулятор на этой неделе не покупал валюту на межбанке
С 9 по 12 марта Национальный банк не покупал и не продавал валюту на межбанке. Об этом говорится в данных НБУ.
Фото: akchabar.kg
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Сколько купили валюты с начала года
Всего с начала года НБУ купил на межбанке $ 260 млн (в том числе в феврале — $ 200 млн, в январе — $ 40 млн), а продал — $ 20 млн (январе).
В период с 1 по 5 марта Нацбанк Украины выкупил на межбанке $ 20 млн, не продавая при этом валюту.
Нацбанк в период с 8 по 12 февраля 2021 купил на межбанковском валютном рынке $110 млн.
С 1 по 5 февраля 2021 Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $ 90 млн.
В период с 18 по 22 января и с 25 по 29 января Нацбанк не покупал и не продавал валюту на межбанке .
В период с 11 по 16 января Нацбанк выкупил на рынке $ 20 млн, а в период с 4 по 6 января — приобрел на рынке $ 20 млн и продал столько же.
В 2020 году НБУ выкупил на рынке $4,93 млрд, а продал $3,89 млрд.
Источник: МинФин