В 2020 году Украина выплатила МВФ $4 миллиона за невыбранные транши. В 2021 году размер комиссии составит $1,7 миллиарда

Украина выплатила Международному валютному фонду $4 млн комиссии за те транши, которые не получила в 2020 году из-за невыполнения программы. В 2021 году размер комиссии составит $1,7 млрд Об этом пишет StockWorld.

Фото: epravda.com.ua

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Что означает эта комиссия

Комиссия Commitment fee заложена в программе сотрудничества МВФ с любой страной. Суть этой комиссии заключается в том, что если страна выбирает все транши, оговоренные в программе, МВФ возвращает сумму предварительно уплаченной комиссии. Если же транши не выбраны, эта комиссия признается расходами центробанка страны в конце программы. То есть если Украина выполняет условия программы и получает транши, то комиссия за выделение финансирования возвращается Украине и не считается затратами.

Размер Commitment fee зависит от суммы кредитов страны от МВФ и размера ее квоты.

Оплачивается комиссия в начале каждого периода программы финансирования (обычно он составляет 12 месяцев) и только за те средства, которые запланированы в данном периоде. Но сумма комиссии пропорционально уменьшается на сумму траншей, которые были фактически получены. Разница возвращается Фондом.

Commitment fee начисляется исключительно в течение периода предоставления траншей по программе. После получения страной траншей и до даты погашения кредита такая комиссия не начисляется.

В 2020 году НБУ уплатил Commitment fee в размере $8 млн за первые 12 месяцев новой программы Stand-by 2020 (общая сумма программы — эквивалент $5,2 млрд). Из них МВФ вернул $4 млн за выбранный Украиной транш в размере $2,1 млрд. Соответственно сумма комиссии, которую фактически оплатила Украина, составила $4 млн, или 0,04% годовых от среднего остатка задолженности перед МВФ за последний год.

Для Украины стоимость заимствований МВФ без Commitment fee составила в 2020 году 2,59% годовых, вместе с комиссией — 2,63% годовых.

Ожидания 2021 года

Вопрос уплаты комиссии в этом году будет определяться в мае — июне 2021 года. Ее выплаты будут проводиться до мая — июня 2022 года и возвращаться Фондом при получении траншей.

Украина должна выплатить МВФ около $1,7 млрд в 2021 году.

Наибольшие выплаты назначены на 12 марта и 13 сентября — по 295,5 млн специальных прав заимствований (СПЗ). Последние платежи в текущем году запланированы на 1 ноября — 43 млн СПЗ.

Напомним

Украина получила первый транш от МВФ в июне 2020 года — $2,1 млрд.

В период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля этого года специалисты МВФ обсудили с правительством Украины прогресс в выполнении мероприятий и реформ, которые являются частью поддержанной соглашением stand-by программы действий власти. После этого постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что необходим больший прогресс в реформах в пользу завершения первого пересмотра программы сотрудничества с Украиной.

Министерство финансов не рассматривает сценарий невыполнения программы МВФ.

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Источник: МинФин