Финансы

Срок введения новых требований для участников фондового рынка перенесен на 1 июля — НКЦБФР

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в ответ на обращение участников рынка позволила перенести сроки приведения их деятельности в соответствие с новыми требованиями комиссии на 1 июля 2021 года. Об этом говорится на сайте Нацкомиссии.

Фото: minfin.com.ua

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Каких документов касаются изменения

  • Решение Комиссии от 03.11.2020 № 640 «Об утверждении Требований (правил) осуществления деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами», зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 14.01.21 за № 62/35684.
  • Решение Комиссии от 03.11.2020 № 641 «Об утверждении Требований к договорам, которые заключаются во время осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) — деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами», зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 14.01.21 за № 60 / 35682.

    • Этими нормативными актами предусмотрено, что они вступают в силу через 60 дней со дня их официального опубликования, то есть с 27.03.21.

    Сейчас сроки выполнения этих решений НКЦБФР перенесено на 1 июля 2021 года.

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    Источник: МинФин

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