Финансы
Срок введения новых требований для участников фондового рынка перенесен на 1 июля — НКЦБФР
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в ответ на обращение участников рынка позволила перенести сроки приведения их деятельности в соответствие с новыми требованиями комиссии на 1 июля 2021 года. Об этом говорится на сайте Нацкомиссии.
Фото: minfin.com.ua
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Каких документов касаются изменения
Этими нормативными актами предусмотрено, что они вступают в силу через 60 дней со дня их официального опубликования, то есть с 27.03.21.
Сейчас сроки выполнения этих решений НКЦБФР перенесено на 1 июля 2021 года.
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Источник: МинФин