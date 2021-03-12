Ряд финансовых компаний добровольно отказались от лицензий — НБУ

Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) у семи финансовых учреждений. Об этом сообщила пресс-служба центробанка на сайте.

Фото: russiandrone.ru

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Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял такие решения на заседании 5 марта 2021 года. Основания — представлены компаниями заявления.

У кого отозвали все лицензии

ООО «Финансовая компания «Анхель»: четыре лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу, на оказание услуг по факторингу, на предоставление средств взаймы, в частности на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий.

ООО «Финансовая компания «Депт Финанс»: четыре лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу, на оказание услуг по факторингу, на предоставление средств взаймы, в частности на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий.

ООО «Солтекс Капитал»: одну лицензию — на предоставление услуг по факторингу.

ПО «Ломбард «Дорадо» Силин А. С. и К»: одну лицензию — на предоставление средств взаймы, в частности на условиях финансового кредита.

ПО «Каулько О. Б., Коршунов Ю. Н. «Ломбард Успех»: одну лицензию — на предоставление средств взаймы, в частности на условиях финансового кредита.

Активы трех финансовых компаний — ООО «Финансовая компания «Анхель», ООО «Финансовая компания «Депт Финанс» и ООО «Солтекс Капитал» — составляли 1,15 млрд грн, или 0,6% от общего объема рынка финкомпаний, по состоянию на 1 октября 2020 года.

Активы ПО «Каулько О. Б., Коршунов Ю. Н. «Ломбард Успех» составляли 0,58 млн грн, или 0,01% от общего объема рынка ломбардов, по состоянию на 1 октября 2020 года.

ПО «Ломбард „Дорадо“ Силин А. С. и К» не подавал свою отчетность в Национальный банк.

У кого отозвали несколько лицензий

ООО «Финансовая компания «Модена»: две лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу и на предоставление гарантий. В компании остались действующими две лицензии — на оказание услуг по факторингу и на предоставление средств взаймы, в частности на условиях финансового кредита.

ООО «Сити Фин Альянс»: одна лицензия — на предоставление гарантий. Эта финансовая компания продолжает свою работу и имеет действующие лицензии на другие виды деятельности. У нее была отозвана лицензия исключительно на предоставление гарантий в связи с тем, что финансовая компания не планировала вести активную деятельность по предоставлению гарантий и не готова к выполнению обязательных нормативов, вступивших в силу с 1 мая 2020 года. Поэтому финансовая компания добровольно отказалась от лицензии на этот вид деятельности.

Небанковский финансовый рынок

Сегодня небанковский рынок состоит из 190 рисковых (non-life) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 298 ломбардов (было 301), 316 кредитных союзов (было 318), 144 лизинговых компаний (было 143), 976 финансовых компаний (было 969), 65 страховых брокеров.

На платежном рынке работают 37 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Ранее

В декабре 2020 года Национальный банк напомнил всем финансовым компаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Две трети финансовых компаний-гарантов из 354 лицензированных не соблюдают требований нормативов и имеют хотя бы один невыполненный норматив. Об этом свидетельствуют результаты представленной финансовой отчетности за девять месяцев 2020 года.

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Источник: МинФин