Финансы

Ряд финансовых компаний добровольно отказались от лицензий — НБУ

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Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) у семи финансовых учреждений. Об этом сообщила пресс-служба центробанка на сайте.

Фото: russiandrone.ru

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Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял такие решения на заседании 5 марта 2021 года. Основания — представлены компаниями заявления.

У кого отозвали все лицензии

  • ООО «Финансовая компания «Анхель»: четыре лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу, на оказание услуг по факторингу, на предоставление средств взаймы, в частности на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий.
  • ООО «Финансовая компания «Депт Финанс»: четыре лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу, на оказание услуг по факторингу, на предоставление средств взаймы, в частности на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий.
  • ООО «Солтекс Капитал»: одну лицензию — на предоставление услуг по факторингу.
  • ПО «Ломбард «Дорадо» Силин А. С. и К»: одну лицензию — на предоставление средств взаймы, в частности на условиях финансового кредита.
  • ПО «Каулько О. Б., Коршунов Ю. Н. «Ломбард Успех»: одну лицензию — на предоставление средств взаймы, в частности на условиях финансового кредита.

    • Активы трех финансовых компаний — ООО «Финансовая компания «Анхель», ООО «Финансовая компания «Депт Финанс» и ООО «Солтекс Капитал» — составляли 1,15 млрд грн, или 0,6% от общего объема рынка финкомпаний, по состоянию на 1 октября 2020 года.

    Активы ПО «Каулько О. Б., Коршунов Ю. Н. «Ломбард Успех» составляли 0,58 млн грн, или 0,01% от общего объема рынка ломбардов, по состоянию на 1 октября 2020 года.

    ПО «Ломбард „Дорадо“ Силин А. С. и К» не подавал свою отчетность в Национальный банк.

    У кого отозвали несколько лицензий

  • ООО «Финансовая компания «Модена»: две лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу и на предоставление гарантий. В компании остались действующими две лицензии — на оказание услуг по факторингу и на предоставление средств взаймы, в частности на условиях финансового кредита.
  • ООО «Сити Фин Альянс»: одна лицензия — на предоставление гарантий. Эта финансовая компания продолжает свою работу и имеет действующие лицензии на другие виды деятельности. У нее была отозвана лицензия исключительно на предоставление гарантий в связи с тем, что финансовая компания не планировала вести активную деятельность по предоставлению гарантий и не готова к выполнению обязательных нормативов, вступивших в силу с 1 мая 2020 года. Поэтому финансовая компания добровольно отказалась от лицензии на этот вид деятельности.

    • Небанковский финансовый рынок

    • Сегодня небанковский рынок состоит из 190 рисковых (non-life) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 298 ломбардов (было 301), 316 кредитных союзов (было 318), 144 лизинговых компаний (было 143), 976 финансовых компаний (было 969), 65 страховых брокеров.
    • На платежном рынке работают 37 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

    Ранее

    В декабре 2020 года Национальный банк напомнил всем финансовым компаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Две трети финансовых компаний-гарантов из 354 лицензированных не соблюдают требований нормативов и имеют хотя бы один невыполненный норматив. Об этом свидетельствуют результаты представленной финансовой отчетности за девять месяцев 2020 года.

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    Источник: МинФин

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