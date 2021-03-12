Ряд финансовых компаний добровольно отказались от лицензий — НБУ
Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) у семи финансовых учреждений. Об этом сообщила пресс-служба центробанка на сайте.
Фото: russiandrone.ru
0
Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял такие решения на заседании 5 марта 2021 года. Основания — представлены компаниями заявления.
У кого отозвали все лицензии
Активы трех финансовых компаний — ООО «Финансовая компания «Анхель», ООО «Финансовая компания «Депт Финанс» и ООО «Солтекс Капитал» — составляли 1,15 млрд грн, или 0,6% от общего объема рынка финкомпаний, по состоянию на 1 октября 2020 года.
Активы ПО «Каулько О. Б., Коршунов Ю. Н. «Ломбард Успех» составляли 0,58 млн грн, или 0,01% от общего объема рынка ломбардов, по состоянию на 1 октября 2020 года.
ПО «Ломбард „Дорадо“ Силин А. С. и К» не подавал свою отчетность в Национальный банк.
У кого отозвали несколько лицензий
Небанковский финансовый рынок
- Сегодня небанковский рынок состоит из 190 рисковых (non-life) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 298 ломбардов (было 301), 316 кредитных союзов (было 318), 144 лизинговых компаний (было 143), 976 финансовых компаний (было 969), 65 страховых брокеров.
- На платежном рынке работают 37 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.
Ранее
В декабре 2020 года Национальный банк напомнил всем финансовым компаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Две трети финансовых компаний-гарантов из 354 лицензированных не соблюдают требований нормативов и имеют хотя бы один невыполненный норматив. Об этом свидетельствуют результаты представленной финансовой отчетности за девять месяцев 2020 года.
Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».
Источник: МинФин