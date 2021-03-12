Профильный комитет Верховной Рады рекомендует принять за основу проект Закона о финуслугах и финкомпаниях

Сегодня, 11 марта, состоялось заседание парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Среди важных вопросов, которые рассматривал комитет, как отметил в своем телеграм-канале его глава Даниил Гетманцев, — рекомендации Верховной Раде принять за основу два важных законопроекта. Один из них касается финансового рынка.

Фото: strana.ua

1

Речь идет о законопроекте № 5065 «О финансовых услугах и финансовых компаниях», который призван стать основой правового регулирования всего рынка финансовых услуг.

Каковы преимущества нового законопроекта

Как отметил Гетманцев, законопроект прежде всего устанавливает ключевые принципы и основы финансовой деятельности, определяет принципы защиты потребителей услуг, а также обеспечивает прозрачное государственное регулирование и надзор за деятельностью на рынке финансовых услуг.

Законопроект также расширяет терминологию, используемую в законодательстве. Кроме того, вводится понятие «тайна финансовой услуги» как упрощенного аналога банковской тайны, устанавливается режима ее защиты и раскрытия финансовыми учреждениями и регуляторами.

Читайте также: Шевченко: Новый закон о финкомпаниях позволит иметь единые базовые подходы к регулированию рынка

Предлагается также расширить положения об обязанностях поставщика финансовой услуги предоставлять полную и комплексную информации. Также в законопроекте установлены требования не только к рекламе финуслуг, но и к любой другой форме распространения информации о финансовых услугах. Это необходимо для максимизации защиты клиентов от ложной или манипулятивной информации.

Согласно тексту документа, закрепляются положения относительно аутсорсинга с определением порядка взаимодействия между ними, распределения ответственности и роли регулятора. Вводятся возможности существования саморегулируемых организаций участников рынка. Тут же установлены задачи, принципы и методы госрегулирования деятельности по предоставлению финуслуг.

Читайте также: Рожкова рассказала о «важных» пазлах для финрынка. Что ждет кредитные союзы

Напомним

Проект закона о финансовых услугах и финансовых компаниях № 5065 зарегистрирован в Верховной Раде 15 февраля. Инициаторами документа выступили глава парламентского профильного комитета Даниил Гетманцев и восемь депутатов фракции «Слуга народа», а также Андрей Иванчук (депутатская группа «Довира») и Игорь Абрамович (фракция «ОПЗЖ»).

Законопроект является рамочным и закладывает основы для принятия и внедрения норм законопроектов, описывающих регулирование на уровне отдельных секторов небанковского финрынка: о страховании, о кредитных союзах, о платежных услугах.

«Разрабатываемый законопроект должен заменить действующий сегодня закон „О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг“, который был принят еще в 2001 году», — отмечали ранее в НБУ.

Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале.

Источник: МинФин