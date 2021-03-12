Курс валют на вечер 11 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка обе валюты пошли вверх в одинаковом темпе — добавили на покупке и продаже по 4 копейки.

Фото: google.com

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Валюта Открытие 11 марта Закрытие 11 марта Изменения доллар 27,69/27,71 27,73/27,75 4/4 евро 33,06/33,08 33,10/33,12 4/4 рубль 0,3767/0,3772 0,3768/0,3773 0,0001/0,0001

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,6950−27,7100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,0650−33,0829 грн/евро, торги по рублю — 0,3767−0,3772 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,65−27,85 гривны. Евро покупают по 32,85 гривны, продают по 33,25 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,65−27,85 гривны, евро — 32,90−34,50 гривны.

Источник: МинФин