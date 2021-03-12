Финансы
Курс валют на вечер 11 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка обе валюты пошли вверх в одинаковом темпе — добавили на покупке и продаже по 4 копейки.
Фото: google.com
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Валюта
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Открытие 11 марта
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Закрытие 11 марта
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Изменения
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доллар
|27,69/27,71
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27,73/27,75
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4/4
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евро
|33,06/33,08
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33,10/33,12
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4/4
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рубль
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0,3767/0,3772
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0,3768/0,3773
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0,0001/0,0001
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,6950−27,7100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,0650−33,0829 грн/евро, торги по рублю — 0,3767−0,3772 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,65−27,85 гривны. Евро покупают по 32,85 гривны, продают по 33,25 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,65−27,85 гривны, евро — 32,90−34,50 гривны.
Источник: МинФин