Финансы

Курс валют на вечер 11 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка обе валюты пошли вверх в одинаковом темпе — добавили на покупке и продаже по 4 копейки.

Фото: google.com

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Валюта

Открытие 11 марта

Закрытие 11 марта

Изменения

доллар

 27,69/27,71

27,73/27,75

4/4

евро

 33,06/33,08

33,10/33,12

4/4

рубль

0,3767/0,3772

0,3768/0,3773

0,0001/0,0001

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,6950−27,7100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,0650−33,0829 грн/евро, торги по рублю — 0,3767−0,3772 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,65−27,85 гривны. Евро покупают по 32,85 гривны, продают по 33,25 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,65−27,85 гривны, евро — 32,90−34,50 гривны.

Источник: МинФин

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