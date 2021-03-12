Государственные гарантии по программе кредитования МСБ в 2020 году составили почти 4 миллиарда

На государственные гарантии по портфельным кредитам из госбюджета в 2020 году было выделено 3,93 млрд грн, а портфель таких кредитов может достичь 7,8 млрд грн. Об этом пишет ucap.io.

Фото: mycredit.ua

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В правительственной программе государственных гарантий под кредиты для малого и среднего бизнеса приняли участие 11 банков, среди которых четыре — государственные.

Какие банки и сколько получили

Средства на государственные гарантии распределились между банками, которые прошли отбор на участие в программе. Однако в списке утвержденных правительством банков также присутствовали банк «Пивденный» и Международный инвестиционный банк. Они не подписали контракты, поэтому были исключены из списка Госказначейства 2020 года.

Предельный объем госгарантий для банков устанавливало правительство.

Банк Сумма гарантированного государством займа, млн грн Ощадбанк 1000 Укрэксимбанк 800 Укргазбанк 500 Приватбанк 400 Таскомбанк 280 банк «Восток» 250 ОТП Банк 250 Пиреус Банк МКБ 150 банк «Львов» 105 банк «Альянс» 100 Кредитвестбанка 95 Всего 3930

Какие банки могут быть банками-кредиторами

Банки-кредиторы в этой программе — это банки, которые:

составляют отчетность в соответствии с международными стандартами;

не отнесены к категории проблемных и/или неплатежеспособных;

не имеют просроченной задолженности перед государственным бюджетом;

придерживаются требований, установленных НБУ по формированию и хранению резервов и имеют работающий гривневый кредитный портфель клиентов МСБ не менее 500 млн грн.

Также правительственным решением Укрэксимбанк определен агентом гаранта, к полномочиям которого относятся проверка правильности полученных от банков документов, оценка и мониторинг портфеля кредитов и т. п.

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Напомним

В сентябре 2020 года парламент принял законопроект о предоставлении портфельных государственных гарантий по кредитам для микро-, малого и среднего бизнеса. Объем программы в 2020 году был определен в 5 млрд грн.

В феврале 2021 года Укрэксимбанк сообщил о том, что он выдал первый обеспеченный портфельной государственной гарантией кредит. Позже к этому процессу присоединился Приватбанк.

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Источник: МинФин