Государственные гарантии по программе кредитования МСБ в 2020 году составили почти 4 миллиарда
На государственные гарантии по портфельным кредитам из госбюджета в 2020 году было выделено 3,93 млрд грн, а портфель таких кредитов может достичь 7,8 млрд грн. Об этом пишет ucap.io.
Фото: mycredit.ua
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В правительственной программе государственных гарантий под кредиты для малого и среднего бизнеса приняли участие 11 банков, среди которых четыре — государственные.
Какие банки и сколько получили
Средства на государственные гарантии распределились между банками, которые прошли отбор на участие в программе. Однако в списке утвержденных правительством банков также присутствовали банк «Пивденный» и Международный инвестиционный банк. Они не подписали контракты, поэтому были исключены из списка Госказначейства 2020 года.
Предельный объем госгарантий для банков устанавливало правительство.
|Банк
|Сумма гарантированного государством займа, млн грн
|Ощадбанк
|1000
|Укрэксимбанк
|800
|Укргазбанк
|500
|Приватбанк
|400
|Таскомбанк
|280
|банк «Восток»
|250
|ОТП Банк
|250
|Пиреус Банк МКБ
|150
|банк «Львов»
|105
|банк «Альянс»
|100
|Кредитвестбанка
|95
|Всего
|3930
Какие банки могут быть банками-кредиторами
Банки-кредиторы в этой программе — это банки, которые:
- составляют отчетность в соответствии с международными стандартами;
- не отнесены к категории проблемных и/или неплатежеспособных;
- не имеют просроченной задолженности перед государственным бюджетом;
- придерживаются требований, установленных НБУ по формированию и хранению резервов и имеют работающий гривневый кредитный портфель клиентов МСБ не менее 500 млн грн.
Также правительственным решением Укрэксимбанк определен агентом гаранта, к полномочиям которого относятся проверка правильности полученных от банков документов, оценка и мониторинг портфеля кредитов и т. п.
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Напомним
В сентябре 2020 года парламент принял законопроект о предоставлении портфельных государственных гарантий по кредитам для микро-, малого и среднего бизнеса. Объем программы в 2020 году был определен в 5 млрд грн.
В феврале 2021 года Укрэксимбанк сообщил о том, что он выдал первый обеспеченный портфельной государственной гарантией кредит. Позже к этому процессу присоединился Приватбанк.
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Источник: МинФин