Главное за неделю: беседа с мудрым СЕО, закулисье налоговой амнистии и стоит ли повышать гарантированную сумму вкладов

Владимир Мудрый: Торговля акциями превратилась в социальную активность

Председатель правления ОТП Банка — о планах по покупке крупного банка, двукратном росте баланса, а также возможной альтернативе валютным депозитам.

Как ожидание инфляции меняет финансовый мир

Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан рассказал на фейсбуке, как финансовые рынки завершили эту неделю. «Минфин» выделил самое интересное.

Налоговая амнистия: сдаваться или нет

Уже летом владельцы спрятанных от государства заначек должны будут решить — показать свои теневые доходы или рискнуть и оставить все, как есть. Власть обещает не преследовать декларантов за неуплату налогов с «засвеченных» ценностей и дать возможность уплатить с них по минимуму.

Госбанки активно снижают депозитные ставки

Несмотря на повышение учетной ставки НБУ до 6,5%, банки продолжают «резать» доходность депозитов. За последние две недели вклады подешевели в шести из 33 крупных финучреждений. Повысить процентную ставку рискнул лишь один банк.

В Народном рейтинге банков два новичка

Банк заблокировал карту и оставил клиента без гроша за границей. Деньги потерялись при переводе с карточного на депозитный счет. Заемщик попал в просрочку из-за программных сбоев в банке. Обо всем этом читатели рассказали «Минфину» в феврале.

Весенние скидки на квартиры до 20%: что предлагают столичные застройщики

Не все застройщики подготовили праздничные скидки для инвесторов. Большинство предлагают рассрочку или постоянную программу лояльности при полной оплате квартиры. «Минфин» собрал актуальные предложения компаний в марте 2021 года.

Нужно ли повышать гарантированную сумму возмещения по депозитам? Опрос «Минфина»

За время своего существования Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил почти 95 млрд грн. Компенсации получили два миллиона вкладчиков, которые потеряли личные деньги из-за банкротства банков.

Источник: МинФин