ЕС одобрил четвертую вакцину от коронавируса

Вакцина против коронавируса от компании Johnson&Johnson одобрена Европейским агентством по лекарствам (EMA). Об этом сообщает DW.

Фото: rbc.ru

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Что известно о вакцине

Вакцина от J&J стала четвертой, одобренной EMA, после вакцин Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca и Moderna.

Вакцина разработана фармацевтической компанией Janssen, принадлежащей J&J и базирующейся в Бельгии. Она отличается от других вакцин от коронавируса тем, что требуется всего одна доза.

Евросоюз уже забронировал 400 млн доз вакцины.

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Клинические испытания показали эффективность вакцины от J&J в 66% в предотвращении заражения covid-19, и 85% — в предотвращении тяжелых случаев.

Более низкая эффективность, чем у других вакцин, может быть связана с тем, что испытания вакцины J&J проводились позже, в условиях более агрессивных вариантов коронавируса, отмечает DW.

Вакцина не требует сильной заморозки, ее можно хранить в холодильнике.

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Что получает Украина

5 февраля глава украинского МОЗ Степанов сообщил, что Украина получит 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax, а позже заявил еще о 5 млн доз вакцины Novavax — всего в Украине ожидают получить до 15 млн доз этого препарата.

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Источник: МинФин