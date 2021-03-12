Доллар и евро подросли на межбанке: что происходит с валютой
Как и ожидалось, валютный рынок в четверг был достаточно активным. Сработали как внутренние, так и внешние факторы. В итоге, доллар за день вырос с 27,695/27,71 до 27,73/27,75 гривен, а евро — с 33,07/33,08 до 33,11/33,13.
Фото: ua.news
3
В самом начале сессии обе валюты сразу продемонстрировали существенный рост: доллар к 11:00 вырос до 27,75/27,765 гривен, а евро взлетел сразу до 33,20/33,22 гривен. Все остальные колебания котировок можно рассматривать уже как коррекцию в течении дня. Причиной начального взлета курса обеих валют можно назвать превышение спроса над предложением и нежелание продавцов уступать. Их нервы сегодня оказались крепче, чем у покупателей, и умелая игра продавцов на психологии отдельных крупных покупателей — спровоцировала последних на готовность переплачивать за валюту. Так что в целом — сегодня «победа» за продавцами.
Из внешних факторов сработали решения Европейского центробанка и пресс-конференция его главы Кристин Лагард. Основное из ее выступления, что будет существенно влиять на пару евро/доллар на международных рынках и опосредованно на курс евровалюты к гривне в ближайшие, как минимум, три-четыре месяца:
Простым языком, в ЕС сохраняются существенные проблемы в экономике и пока правильного и действенного рецепта для исправления ситуации не найдено. А это значит, что на этом фоне доллар и американская экономика выглядят привлекательнее для инвесторов и переток капитала на рынки США продолжится.
Такие процессы будут отражаться на поведении доллара и евро и на украинском межбанке, так как и ЕС, и США — одни из основных торговых партнеров Украины. Накачка экономик стран ЕС ликвидностью не только продолжится, но и увеличится. А это значит, что украинским компаниям, работающим с партнерами из Европы, надо будет учитывать этот фактор в своей бизнес-стратегии.
Ход торгов:
Стартовав с 27,695/27,71, доллар вырос до 27,75/27,765 гривен к 11:00 и в этих пределах с небольшими отклонениями продержался до обеда.
После 14:00 на рынке наблюдалось снижение активности. Все основные покупатели и продавцы уже закрыли свои операции. И немногочисленные спекулянты на единичных сделках в начале незначительно его приподняли до 27,76/27,775 гривен к 15:00, а потом также опустили уровень котировок до 27,73/27,75 к концу дня. НБУ на рынок не выходил.
Главные события 11 марта на валютном рынке:
Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».
Источник: МинФин