Финансы

Впервые Украину поделят на функциональные зоны согласно социально-экономическим характеристикам — Минрегион

Photo of Admin Admin Send an email 5 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Министерство развития общин и территорий (Минрегион) объявило о разработке проекта разделения территории Украины на 10 функциональных зон, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: neuron-toys.com

0

Что даст этот проект

Об этом заявил глава ведомства Алексей Чернышев: «Разделение территорий на 10 функциональных типов предоставляет экономические преимущества жителям разных областей и позволит эффективнее развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам».

Министр подчеркнул, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не в области, как было раньше, а территориям.

«Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти — горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Дальше — макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы», — рассказал Чернышев.

Читайте также: Минрегион взялся за национальную систему реестров и кадастров недвижимости

Какие зоны определены

На сегодня определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:

  • горные территории украинских Карпат;
  • макрорегион «Азов-Черное море»;
  • приграничные регионы;
  • пограничные территории в неблагоприятных условиях;
  • временно оккупированные территории Украины;
  • природоохранные территории (Изумрудная сеть)
  • городские агломерации;
  • центры экономического развития;
  • монофункциональные старопромышленные города;
  • сельские территории в неблагоприятных условиях.

«Проекты по функциональным территориям уже разрабатываются», — подытожили в пресс-релизе.

Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале?

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 5 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Apple сокращает производство iPhone 12 mini на 70%

1 час ago

Россия обвиняет Украину в невыполнении «Минска», чтобы Запад снял санкции – Резников

1 час ago

Миллионы заразившихся и миллиарды в локдауне: что пережил мир за год COVID-19 (видео)

2 часа ago

Евросоюз продлил запрет на экспорт вакцин от COVID-19

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button