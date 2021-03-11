Впервые Украину поделят на функциональные зоны согласно социально-экономическим характеристикам — Минрегион

Министерство развития общин и территорий (Минрегион) объявило о разработке проекта разделения территории Украины на 10 функциональных зон, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: neuron-toys.com

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Что даст этот проект

Об этом заявил глава ведомства Алексей Чернышев: «Разделение территорий на 10 функциональных типов предоставляет экономические преимущества жителям разных областей и позволит эффективнее развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам».

Министр подчеркнул, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не в области, как было раньше, а территориям.

«Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти — горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Дальше — макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы», — рассказал Чернышев.

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Какие зоны определены

На сегодня определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:

горные территории украинских Карпат;

макрорегион «Азов-Черное море»;

приграничные регионы;

пограничные территории в неблагоприятных условиях;

временно оккупированные территории Украины;

природоохранные территории (Изумрудная сеть)

городские агломерации;

центры экономического развития;

монофункциональные старопромышленные города;

сельские территории в неблагоприятных условиях.

«Проекты по функциональным территориям уже разрабатываются», — подытожили в пресс-релизе.

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Источник: МинФин