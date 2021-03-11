Трейдер купил меди на $36 миллионов. Вместо металла получил окрашенные камни

Швейцарская трейдинговая компания Mercuria Energy Group, которая специализируется на сырье, попала к мошенникам высшего сорта. В прошлом году она заключила соглашение о покупке 6 тыс. тонн меди на $36 млн у турецкого поставщика, а получила окрашенные в цвет металла камни, пишет ucap.io.

Фото: Bloomberg

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Как сработали мошенники

Как отмечает Bloomberg, поставщик Bietsan должен был поставить компании Mercuria 300 контейнеров черной меди. Качество металла проверяла специальная инспекционная компания, для чего была загружена первая партия контейнеров. Затем контейнеры были опломбированы, чтобы предотвратить кражу или мошенничество.

Юристы Mercuria считают, что ночью контейнеры по очереди вскрывали и заменяли медь на окрашенные камни. Чтобы скрыть преступление, воры устанавливали фальшивые пломбы на контейнерах. Таким образом злоумышленники каждую ночь заменяли товар в контейнерах, которые на следующий день загружались на корабли.

Mercuria заплатила $36 млн пятью платежами турецкому поставщику после того, как корабли с фальшивой медью вышли в море. Мошенничество раскрылось только в прошлом месяце, когда суда начали прибывать в Китай.

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Что будет дальше

Турецкая полиция арестовала 13 человек по подозрению в мошенничестве с медью, но нескольких уже отпустили под залог на домашний арест. Сейчас Mercuria требует у компании Bietsan компенсацию в турецких и британских арбитражных судах.

Также в турецкие правоохранительные органы была подана официальная жалоба, в которой Bietsan обвиняют не только в замене грузов, но и мошенничестве со страховкой.

Дело в том, что только согласно одному из семи контрактов, заключенных турецкой компанией для страхования груза, была поставлена настоящая медь. Таким образом, Mercuria не может предъявить претензию согласно страховому полису относительно груза, как это обычно происходит в случае непоставки.

Кстати говоря

Цены на медь и железную руду растут из-за увеличения их потребления в мире. По данным Busines Insider, эти показатели находятся на 10-летнем максимуме.

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Источник: МинФин