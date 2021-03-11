Приватбанк настаивает на участии в заседании ВС по делу Суркисов. Цена вопроса — почти $350 миллионов

Как сообщила пресс-служба банка, рассмотрение кассационных жалоб Приватбанка и Кабинета Министров Украины на постановление Печерского районного суда г. Киева (дело № 757/7499/17) назначено Верховным Судом на 24 марта 2021 года.

Фото: ua.news

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Почему потребовалось ходатайство банка

Верховный Суд, ссылаясь на сложность судебного дела, решил рассматривать его в составе коллегии из пяти судей, однако без участия представителей участников дела. Государственный Приватбанк же настаивает на участии в заседании.

Ходатайство обосновано необходимостью установления кассационным судом при рассмотрении дела обстоятельств, положенных в обоснование ходатайств и заявлений банка. Кроме того, существует большое количество процессуальных вопросов, заявленных участниками дела. Важно также принять во внимание значительный резонанс этого дела и последствия для экономики и общества.

В чем суть судебного дела

Суть судебного дела — обжалование постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами. Эти иностранные компании, связанные с семьей Суркисов, пытаются взыскать с банка почти $350 млн.

В 2017 году Печерский суд г. Киева принял решение об обязательстве Приватбанка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в размере $347,4 млн.

Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, Приватбанк подал кассационную жалобу.

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15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого относительно решения 2017 года в виде обязательства Приватбанка компенсировать компаниям Суркисов $250 млн. Общая сумма требований компаний — $250 млн «тела» депозитов и $100 млн процентов.

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года, каждая отдельно, обратились в Государственную исполнительную службу (ГИС) с заявлением о его принудительном исполнении. 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

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2 сентября 2020 года Печерский суд под председательством судьи Вовка С. В. принял решение о порядке принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний, связанных с братьями Суркисами. Этим решением Приватбанку присудили обслуживать депозиты, конвертируемые в капитал банка при его национализации. Фактически с банка пытались взыскать почти 10 млрд грн ($350 млн). Решение было принято с нарушением норм процессуального законодательства.

Приватбанк обжаловал данное решение в кассационном порядке, и Верховный Суд приостановил выполнение постановления об обеспечении иска.

Напомним

После национализации государство конвертировало указанные $350 млн в капитал Приватбанка, поскольку Суркисов признали связанными с экс-владельцами банка лицами.

Источник: МинФин