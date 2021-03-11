Финансы

Курс валют на вечер 10 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка обе валюты пошли вверх: доллар добавил 3 копейки на покупке и 4 копейки на продаже; евро — по 12 копеек на обеих операциях.

Фото: myvin.com.ua

0

Валюта

Открытие 10 марта

Закрытие 10 марта

Изменения

доллар

 27,69/27,70

27,72/27,74

¾

евро

 32,90/32,92

33,02/33,04

12/12

рубль

0,3739/0,3743

0,3757/0,3761

0,0018/0,0018

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,6900−27,7050 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9095−32,9246 грн/евро, торги по рублю — 0,3739−0,3743 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,63−27,82 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,12 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,60−28,02 гривны, евро — 32,85−33,00 гривны.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
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