Финансы
Курс валют на вечер 10 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка обе валюты пошли вверх: доллар добавил 3 копейки на покупке и 4 копейки на продаже; евро — по 12 копеек на обеих операциях.
Фото: myvin.com.ua
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Валюта
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Открытие 10 марта
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Закрытие 10 марта
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Изменения
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доллар
|27,69/27,70
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27,72/27,74
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¾
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евро
|32,90/32,92
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33,02/33,04
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12/12
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рубль
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0,3739/0,3743
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0,3757/0,3761
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0,0018/0,0018
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,6900−27,7050 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9095−32,9246 грн/евро, торги по рублю — 0,3739−0,3743 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,63−27,82 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,12 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,60−28,02 гривны, евро — 32,85−33,00 гривны.
Источник: МинФин