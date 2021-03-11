Курс валют на вечер 10 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка обе валюты пошли вверх: доллар добавил 3 копейки на покупке и 4 копейки на продаже; евро — по 12 копеек на обеих операциях.

Фото: myvin.com.ua

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Валюта Открытие 10 марта Закрытие 10 марта Изменения доллар 27,69/27,70 27,72/27,74 ¾ евро 32,90/32,92 33,02/33,04 12/12 рубль 0,3739/0,3743 0,3757/0,3761 0,0018/0,0018

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,6900−27,7050 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9095−32,9246 грн/евро, торги по рублю — 0,3739−0,3743 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,63−27,82 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,12 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,60−28,02 гривны, евро — 32,85−33,00 гривны.

Источник: МинФин