Как сделать город дружественным: 3 шага на примере жилого района Rybalsky

Украинцы критикуют новостройки за однотипность и дискомфорт. Но что конкретно делает дом удобным и приятным для жизни? Разбираем три принципа на примере жилого района Rybalsky.

Активные первые этажи

Профессор Университета Ватерлоо Коллин Елрад, который исследует влияние архитектуры на человека, однажды провел эксперимент. Он провел группу людей вдоль магазина Whole Foods, фасад которого был выполнен из тонированного стекла. Показатели на браслетах участников теста показали, что их вовлечение и настроение резко снизились — люди даже неосознанно ускорились, чтобы побыстрее пройти это здание.

Когда же участники вышли на улицу с ресторанами и магазинами, то их самочувствие моментально улучшилось. Результаты этого и многих других экспериментов показывают, что активные первые этажи благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека. Более того, кафе, рестораны и магазины на первых этажах создают дополнительный уровень безопасности: здесь ходят люди, освещается улица и работают камеры видеонаблюдения.

С таким подходом проектировали жилой район Rybalsky. Первые этажи зданий, которые выходят на пешеходные улицы, занимают заведения, магазины, аптеки. Они обеспечивают дополнительное освещение, привлекают людей, и, соответственно, создают защищенную среду для прогулок.

Природа и общественные места

Не менее важны для человека и зеленые территории. Прогулки на свежем воздухе в парках и скверах улучшают наше настроение, снижают риск сердечно-сосудистых, хронических заболеваний, а также помогают бороться со стрессом и ментальными расстройствами. В конечном счете, природные территории способствуют снижению количества преждевременных смертей.

Все просто: на природе мы переносим наш фокус с мыслей и проблем на созерцание окружающей среды. Благодаря этому мы успокаиваемся и, как ни парадоксально, лучше находим решения. Есть и дополнительное преимущество: часто зеленая местность становится активным общественным пространством. А это также несет в себе пользу: социализация улучшает наше эмоциональное состояние.

Например, через жилой район Rybalsky проходит большой пешеходный бульвар. Здесь есть зеленые пространства, столы для пикников и спортивные площадки. Это одно из мест района, где можно кататься на велосипеде, отдыхать под деревьями и просто прогуливаться по кварталу.

Другое общественное пространство района — водный канал. На территории Rybalsky построят канал и соединят его тоннелем с Днепром. Вдоль канала будет проходить улица с кафе и ресторанами с летними площадками. А спуск к воде выполнят в виде амфитеатра.

Визитные карточки города

В странах с высоким качеством архитектуры и городского планирования ответственно относятся к тому, как новое здание будет гармонировать с местностью и городом. Многие архитекторы идут дальше и стремятся не просто создать комфортные места, а полноценные лендмарки — городские ориентиры, точки притяжения для жителей и туристов. Самый известный пример — музей Гуггенхейма в Бильбао, но существует немало других выразительных зданий.

Rybalsky также спроектирован так, чтобы стать новым киевским лендмарком. Одно из зданий на первой линии Днепра спроектировано в стиле vertical village, благодаря чему будет выглядеть как набор близких друг к другу вилл. Другое напоминает формой корону. Благодаря такому подходу жилой район будет формировать облик Подола и вид на правый берег со стороны реки и Труханова острова. А контраст с высотным строительством будет отдельно привлекать к себе внимание.

Источник: МинФин