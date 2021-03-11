Главное за четверг: свежие обзор депозитов и народный рейтинг, новый выпуск программы «Прямо по курсу»

Госбанки активно снижают депозитные ставки

Несмотря на повышение учетной ставки НБУ до 6,5%, банки продолжают «резать» доходность депозитов. За последние две недели вклады подешевели в шести из 33 крупных финучреждений. Повысить процентную ставку рискнул лишь один банк.

Кабмин расширил круг участников аукционов по продаже ОВГЗ

Кабмин 10 марта принял постановление, которое допускает к участию в аукционах Минфина по продаже ОВГЗ не только банки, но и другие финансовые учреждения. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

В Народном рейтинге банков два новичка

Банк заблокировал карту и оставил клиента без гроша за границей. Деньги потерялись при переводе с карточного на депозитный счет. Заемщик попал в просрочку из-за программных сбоев в банке. Обо всем этом читатели рассказали «Минфину» в феврале.

Какие валюты и города популярны на Валютном аукционе: инфографика от сервиса

Валютному аукциону уже много лет и за это время у нас накопилось много интересной информации. Думаем, пришло время поделиться с вами некоторыми инсайтами. В данной инфографике мы собрали информацию 2020 года обо всех валютах, городах и операциях, происходящих в сервисе.

Криптовалютная лихорадка: уйдут ли доллар и золото на второй план и что будет с курсом в ближайшие дни (видео)

В новом выпуске «Прямо по курсу» финансовый аналитик Алексей Козырев расскажет: о продолжении криптовалютной лихорадки и до какой отметки может вырасти биткоин; почему дешевеет «желтый» металл и сохранится ли эта тенденция. Аналитик также даст прогноз курса доллара, евро и цен на золото и серебро на период с 11 по 17 марта.

Источник: МинФин