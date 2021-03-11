Доля нерезидентов в структуре держателей ОВГЗ осталась неизменной. Даже при снижении доходности облигаций

Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин констатирует неизменность 10% доли нерезидентов в структуре держателей ОВГЗ. Это фиксирует «привлекательность ценовых условий на этом рынке для международных инвесторов», заверил председатель Совета в собственному аккаунте на фейсбуке.

Фото: cbt.center

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Что происходило на ОВГЗ-аукционе 9 марта

На аукционе Министерства финансов по размещению ОВГЗ, который состоялся 9 марта, в государственный бюджет через гривневые инструменты были привлечены 5,23 млрд грн (с начала марта — 12,2 млрд грн).

Как отметил Данилишин, средневзвешенные ставки 1- и 1,5-летних ОВГЗ, по которым было привлечено 3,2 млрд грн, были снижены по сравнению с предыдущим размещением на 5 и 8 б. п. соответственно. По 2- и 3-летним ОВГЗ ставки были неизменными. По мнению главы Совета, «снижению доходности государственных заимствований на 1,5-летние ОВГЗ способствовал высокий спрос, который превысил объем фактического размещения в 2,5 раза». Зато по 2- и 3-летним государственным ценным бумагам спрос был удовлетворен практически в полном объеме.

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Что происходит на мировых рынках капитала

В то же время на мировых финансовых рынках ухудшается конъюнктура, что вместе с повышением учетной ставки НБУ может усилить давление на рост стоимости государственных заимствований в Украине.

«Это, в свою очередь, будет ограничивать возможности правительства по выполнению плана государственных заимствований с целью финансирования в полном объеме расходной части государственного бюджета и поддержки национальной экономики. Напомню, что по результатам января — февраля 2021 года объем государственных заимствований составил всего 68,6% от запланированного, что сдерживало расходы по общему фонду государственного бюджета, осуществленные в объеме 90,7% от росписи отчетного периода», — подчеркнул Данилишин.

Вместе с тем, отметил он, наблюдается снижение стоимости государственных ценных бумаг развитых стран (прежде всего США), что привело к росту доходности по ним. Это создает риск оттока капитала с развивающихся рынков. «Это было частично реализовано на прошлой неделе, когда впервые с октября 2020 года зафиксирован отток капитала с развивающихся рынков», — подчеркнул глава Совета НБУ.

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Сколько вскоре нужно погашать по ОВГЗ

На этой неделе Украина должна выплатить по гривневым облигациям:

10 марта — по шести выпускам, один из которых имеет среднесрочный срок обращения, а остальные долгосрочные, номинальная доходность — от 6% до 15,5%. На момент выхода новости эти средства уже были перечислены инвесторам в среду;

11 марта (сегодня) — по облигациям, размещенным 10 декабря 2013 года, уплачиваются проценты с номинальной доходностью 9,50%. Эти средства инвесторы получат сегодня до конца дня.

А вот на следующей неделе 17 марта нужно будет погасить гривневые ОВГЗ на сумму 14,95 млрд грн и проценты по ним, а также дополнительно по другим гривневым бумагам сразу трех выпусков с номинальной доходностью 9,25%, 15,5%, 9,98%.

Все это требует значительных ресурсов. Поэтому аналитики и инвесторы надеются на большую «уступчивость» Минфина в части определения доходности по бумагам, которые будут размещаться на аукционе 16 марта.

ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% — в долларах США

Источник: МинФин