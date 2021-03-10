Финансы

Основатель Zoom перевел 40% своих акций. Кому — неизвестно

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Основатель Zoom Эрик Юань перевел в начале марта 2021 года неизвестным получателям почти 18 млн акций компании.

Фото: vsyachyna.com

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Основатель Zoom Эрик Юань перевел в начале марта 2021 года неизвестным получателям почти 18 млн акций компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, пишет Лига.

Что известно

Акции компании торговались в пределах $337 за штуку, а значит общая сумма переданных бумаг составила $6 млрд.

Сделка была оформлена как два подарка по 9 млн акций каждый от двух трастов под управлением Юаня и его супруги. Переданные акции составляют около 40% доли предпринимателя, отмечает The Wall Street Journal.

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В Zoom заявили изданию, что «распределение было осуществлено в соответствии с условиями трастов Эрика Юаня и его жены и соответствует типичной практике планирования имущества Юаней». Кому именно достались акции, в компании не ответили.

До сделок Юань был крупнейшим акционером Zoom с долей 15% или около 40% голосующих акций. Подарки же составили около 6% выпущенных акций.
Напомним

Стоимость Zoom из-за пандемии выросла вдвое. Глава компании за день увеличил свой капитал более чем на $800 миллионов.

Источник: МинФин

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