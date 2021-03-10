Очередной рекорд Маска — за сутки его состояние возросло на $25 миллиардов

Cостояние Илона Маска за сутки выросло на рекордную сумму — плюс $25 млрд. Произошло это на фоне 20% повышения акций Tesla 9 марта, которые пошли в рост после трехнедельного падения. Такую информацию приводит Bloomberg Billionaires Index, пишет Экономическая правда.

Фото: aa.com.tr

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Тройка лидеров в рейтинге богачей

По состоянию на 10 марта 2021 года активы Маска оцениваются экспертами в $174 млрд. Он занимает вторую позицию в рейтинге богачей после основателя Amazon Джеффа Безоса.

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Как пишет Bloomberg, во вторник, 9 марта, после трехнедельного падения выросли акции и других компаний технологического сектора. На фоне этого Безос заработал $6 млрд, и его состояние выросло до $180 млрд.

Инвестиции в технологические компании NASDAQ100 с Фондом «Атаман»

На третьем месте в рейтинге богачей от Bloomberg находится сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Его состояние равно $137 млрд.

Напомним

Акции Tesla 22 февраля снизились на 8,6%. В результате состояние Илона Маска сократилось на $15,2 млрд. Таким образом он занял второе место в рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index.

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Источник: МинФин