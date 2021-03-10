Курс валют на вечер 9 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар и евро чуть «подустали». Доллар потерял по 6 копеек на покупке и продаже. Евро снизился на покупке на 1 копейку, а на продаже устоял на месте.
Фото: obmenka.od.ua
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Валюта
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Открытие 9 марта
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Закрытие 9 марта
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Изменения
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доллар
|27,78/27,80
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27,72/27,74
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6/6
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евро
|32,99/33,01
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32,98/33,01
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1 /0
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рубль
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0,3743/0,3748
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0,3749/0,3754
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0,0006/0,0006
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,7800−27,8000 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9943−33,0152 грн/евро, торги по рублю — 0,3743−0,3748 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,65−27,85 гривны. Евро покупают по 32,80 гривны, продают по 33,20 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,60−28,50 гривны, евро — 32,80−34,50 гривны.
Источник: МинФин