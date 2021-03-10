Курс валют на вечер 9 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар и евро чуть «подустали». Доллар потерял по 6 копеек на покупке и продаже. Евро снизился на покупке на 1 копейку, а на продаже устоял на месте.

Фото: obmenka.od.ua

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Валюта Открытие 9 марта Закрытие 9 марта Изменения доллар 27,78/27,80 27,72/27,74 6/6 евро 32,99/33,01 32,98/33,01 1 /0 рубль 0,3743/0,3748 0,3749/0,3754 0,0006/0,0006

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,7800−27,8000 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9943−33,0152 грн/евро, торги по рублю — 0,3743−0,3748 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,65−27,85 гривны. Евро покупают по 32,80 гривны, продают по 33,20 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,60−28,50 гривны, евро — 32,80−34,50 гривны.

Источник: МинФин