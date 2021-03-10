Финансы

Кабмин одобрил Стратегию экономической безопасности страны. Ее внедрение должно быть проактивным

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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Кабинет Министров на заседании 10 марта одобрил проект Стратегии экономической безопасности Украины до 2025 года. Этот документ является основой для формирования государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.

Фото: avito.ru

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Особенности документа

Согласно сообщению, в документе впервые на законодательном уровне определены взаимосогласованные понятия «экономическая безопасность», «национальные экономические интересы», «экономическая устойчивость» и «экономический суверенитет». Кроме того, также очерчены основные вызовы и угрозы экономической безопасности Украины и пути их преодоления.

Государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления — направление развития и безопасное направление.

Стратегия содержит детальную оценку состояния экономической безопасности. Кроме того, в ней идентифицированы угрозы по основным составляющим:

  • финансовой;
  • производственной;
  • инвестиционно-инновационной;
  • внешнеэкономической;
  • макроэкономической.

Важное место в сфере безопасности занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией Российской Федерации и временной оккупацией части территории Украины.

Что позволит внедрить документ

По каждому из направлений Стратегии в документе определяются задачи и механизмы их выполнения. В составе Стратегии утверждаются индикаторы экономической безопасности с критическими пределами и целевыми ориентирами.

«Для достижения основных национальных экономических интересов и экономического суверенитета Украины необходимо реализовать проактивную политику, направленную как на постоянное наращивание конкурентоспособности экономики, так и на постепенное укрепление показателей экономической устойчивости и неуязвимости национальной экономики к потенциальным угрозам», — отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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Проактивный подход, по мнению чиновников, должен не только снизить вероятность реализации внутренних вызовов, но и дать ответ на внешние угрозы, которые формируются, в частности общемировой тренд обострения борьбы за рынки, технологии, квалифицированных работников и финансовые ресурсы.

Реализация Стратегии позволит внедрить прозрачную систему постоянного мониторинга экономической устойчивости и ежегодную оценку состояния экономической безопасности. Кроме того, Стратегия будет способствовать повышению эффективности реализации государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности и политической ответственности за ее результаты.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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