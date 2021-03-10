Кабмин одобрил Стратегию экономической безопасности страны. Ее внедрение должно быть проактивным

Кабинет Министров на заседании 10 марта одобрил проект Стратегии экономической безопасности Украины до 2025 года. Этот документ является основой для формирования государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.

Фото: avito.ru

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Особенности документа

Согласно сообщению, в документе впервые на законодательном уровне определены взаимосогласованные понятия «экономическая безопасность», «национальные экономические интересы», «экономическая устойчивость» и «экономический суверенитет». Кроме того, также очерчены основные вызовы и угрозы экономической безопасности Украины и пути их преодоления.

Государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления — направление развития и безопасное направление.

Стратегия содержит детальную оценку состояния экономической безопасности. Кроме того, в ней идентифицированы угрозы по основным составляющим:

финансовой;

производственной;

инвестиционно-инновационной;

внешнеэкономической;

макроэкономической.

Важное место в сфере безопасности занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией Российской Федерации и временной оккупацией части территории Украины.

Что позволит внедрить документ

По каждому из направлений Стратегии в документе определяются задачи и механизмы их выполнения. В составе Стратегии утверждаются индикаторы экономической безопасности с критическими пределами и целевыми ориентирами.

«Для достижения основных национальных экономических интересов и экономического суверенитета Украины необходимо реализовать проактивную политику, направленную как на постоянное наращивание конкурентоспособности экономики, так и на постепенное укрепление показателей экономической устойчивости и неуязвимости национальной экономики к потенциальным угрозам», — отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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Проактивный подход, по мнению чиновников, должен не только снизить вероятность реализации внутренних вызовов, но и дать ответ на внешние угрозы, которые формируются, в частности общемировой тренд обострения борьбы за рынки, технологии, квалифицированных работников и финансовые ресурсы.

Реализация Стратегии позволит внедрить прозрачную систему постоянного мониторинга экономической устойчивости и ежегодную оценку состояния экономической безопасности. Кроме того, Стратегия будет способствовать повышению эффективности реализации государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности и политической ответственности за ее результаты.

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Источник: МинФин