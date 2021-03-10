Главное за среду: закулисье налоговой амнистии, инвестиции в «зеленую» энергетику, металлы и акции индекса S&P500

Налоговая амнистия: сдаваться или нет

Уже летом владельцы спрятанных от государства заначек должны будут решить — показать свои теневые доходы или рискнуть и оставить все, как есть. Власть обещает не преследовать декларантов за неуплату налогов с «засвеченных» ценностей и дать возможность уплатить с них по минимуму.

Минфин предложил расширить круг первичных дилеров на рынке ОВГЗ. Почему именно сейчас

Сегодня, 10 марта, Кабмин планирует рассмотреть проект постановления о внесении изменений в Положение об институте первичных дилеров. Изменения инициированы Министерством финансов, которое предлагает допустить на рынок ОВГЗ не только банки, но и другие финансовые учреждения, отвечающие действующим требованиям.

Стоит ли инвестировать в компании «зеленой» энергетики

Через несколько десятилетий основными источниками электроэнергии станут солнечные и ветровые электростанции. Ставка человечества на «зеленую» энергетику привлекает инвесторов, желающих заработать на росте сектора. Но перспективно ли покупать то, что покупают все, и являются ли оправданными такие инвестиции — это вопрос решал и «Минфин» как частный инвестор.

«Минфин» хочет узнать, что нужно инвесторам. Расскажите нам об этом

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Первые инвестиции «Минфина»: вкладываем деньги в индекс S&P500 и промышленные металлы (видео)

Редакция «Минфина» открыла счет у брокера и перевела на него $3 тысячи. В какие активы фондового рынка уже инвестировали и сколько удалось заработать, нам расскажет редактор сайта Юрий Гусев.

Источник: МинФин