ФГВФЛ пока не может реализовать основной актив банка Аркада. Средства кредиторов банка под угрозой

Печерский районный суд г. Киева 5 марта 2021 года отказал Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) удовлетворить его иск к банку Аркада, ООО «Будэволюция», Олегу Нелину и Тарасу Бурдейному. Об этом сообщает Finbalance.

Фото: epravda.com.ua

0

Главный офис банка в историческом центре Киева остался в собственности третьих лиц, а договоры займа и ипотеки признаны имеющими юридическую силу.

Что произошло

Фонд гарантирования вкладов 4 марта 2021 года планировал провести «английский» аукцион по продаже имущественных прав на головной офис банка Аркада и земельный участок под ним. Но соответствующие торги не состоялись, поскольку в системе «Прозорро.Продажи» уточнялось: «В государственном реестре отсутствует запись о праве собственности банка, продолжаются судебные споры».

Стартовая цена на лот составляла 971,1 млн грн (минимальный шаг повышения цены — 1%, или 9,71 млн грн; гарантийный взнос — 97,1 млн грн).

Этот актив выставлялся на торги впервые.

Для реализации данного актива банка Аркада (главный офис банка по ул. Ольгинской, 3-а, и земельный участок под ним) согласно иску Фонда был наложен арест еще 19 августа прошлого года. Однако на момент назначения даты торгов 1 февраля этого года Печерский райсуд г. Киева снял арест с этих объектов, что не позволило выставить эти активы на торги.

Почему отмена ареста так важна

10 сентября 2019 года киевский застройщик «Будэволюция», связанный с Аркадой, получил заем в размере 260 млн грн от Олега Нелина, бывшего помощника «регионала» Николая Злочевского. В обеспечение кредита банк Аркада передал собственный офис и земельный участок под ним.

Несвоевременное обслуживание долга застройщиком позволило кредитору переоформить на себя право собственности на здание и землю. Это произошло 21 июля 2020 года. Через 10 дней Нелин передал недвижимость в ипотеку третьему лицу, Тарасу Бурдейному.

Читайте также: Кредиторы банка Аркада могут потерять средства. Причина — решение суда

В январе 2021 года в Печерский суд поступило ходатайство об отмене мер обеспечения иска, которое суд удовлетворил.

18 января т. г. решением исполнительной дирекции Фонда была утверждена ликвидационная масса банка Аркада, которую независимые субъекты оценочной деятельности оценили в 1,3 млрд грн.

Как отмечал ФГВФЛ, почти 84% этой суммы — 1,1 млрд грн — это стоимость недвижимости и земельных участков, в том числе в столичном пригороде.

«И все же основной актив банка — это здание бывшего главного офиса в центре Киева по ул. Ольгинской и земельный участок под ним. Накануне признании банка неплатежеспособным была предпринята попытка незаконного вывода этих активов с баланса банка. И именно от их возврата зависят перспективы расчета с кредиторами банка. Ведь оценочная стоимость этих активов — более 770 млн грн, что составляет почти 60% стоимости всех активов банка», — отметили в Фонде.

Читайте также: Аукцион по продаже главного офиса банка Аркада не состоялся. Причина — судебные тяжбы

Напомним

Правление НБУ 25 августа 2020 года решило отнести банк Аркада к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до 1/3 минимально установленного уровня. Основание — потеря банком основного актива, то есть упомянутого здания главного офиса и земельного участка. Как отмечал Нацбанк, в связи с этим банк Аркада отразил списание с баланса указанного объекта недвижимости, и капитал банка упал ниже нормативного уровня, став отрицательным.

26 августа Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк Аркада и начал процедуру вывода его с рынка.

24 сентября Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка Аркада.

Источник: МинФин