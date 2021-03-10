Доллар снова подешевел на межбанке: что происходит с валютой

Первый рабочий день этой недели прошел активно и динамично. Сработал как фактор зачисления валютной выручки клиентам сразу за два дня, так и фактор проведения аукциона по размещению ОВГЗ.

Фото: finance.uа

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В итоге валютный рынок вторника запомнился наблюдателям:

1) достаточно неплохой активностью клиентов и самих банков — уже ко второй половине дня в системе Bloomberg были зарегистрированы сделки на сумму более $100 млн;

2) снижением курса доллара — с утренних 27,78/27,80 до 27,72/27,74 гривен к концу дня;

3) удовлетворительными результатами аукциона Минфина по размещению ОВГЗ.

Чиновники продали гривневых облигаций на сумму 5,230 млрд гривен с доходностью от 9,03% до 12,05% годовых. Могли бы и больше, но за счет ограничения суммы продажи бумаг на 203, 329 и 581 день и отсечения части «дорогостоящих» для государства предложений инвесторов — приличная по объемам часть заявок не была закрыта. В этот раз Минфин Украины явно не гнался за объемом продажи облигаций, а сосредоточился на снижении их доходности.

Спрос и предложение на валютном межбанке были относительно уравновешены за счет периодического выхода на рынок тех покупателей, кто банально хотел купить максимально дешево и просто выжидал удобного момента. Поэтому весь избыток предложения постепенно был закрыт за счет такого отложенного спроса.

Нацбанку не пришлось сегодня выходить на торги для сглаживания колебаний курса.

В целом, настроения участников рынка остались позитивными для гривны. Даже крупные покупатели валюты, а именно они обычно являются основными «возбудителями спокойствия» на межбанке — пока настроены на постепенное укрепление позиций нацвалюты в ближайшие дни.

Ход торгов:

С утренних 27,78/27,80 гривен доллар к 11:00 подешевел до 27,77/27,785 гривен, а затем и до 27,735/27,755 — к полудню и до 27,70/27,715 — к обеду. Лишь на этом уровне покупатели и продавцы нашли компромисс по курсу и в дальнейшем уже не очень сильно отклонялись от этих котировок почти до 15:00.

Ближе к 15:00 доллар чуть вырос до 27,70/27,725 гривен, а затем на единичных сделках отдельные банки-спекулянты подтянули его до уровня 27,72/27,74 гривен к концу сессии.

Главные события 9 марта на валютном рынке:

Доллар подешевел с утренних 27,78/27,80 до 27,72/27,74 гривен к концу дня.

Нацбанк не выходил на рынок с интервенциями.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,7511 гривен, а официальный на 10 марта 2021 года установлен на отметке 27,7431 гривен за доллар.

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Источник: МинФин