Доллар и евро в ближайшие дни: почему возможны ралли по курсу

В среду на валютном рынке Украины будет интересно.

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Во-первых — сегодня пройдут расчеты по вчерашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Было куплено гривневых облигаций на сумму 5,23 млрд гривен и хотя сегодняшним днем пройдет и выплата процентов по большому числу других выпусков ОВГЗ — общее сальдо останется позитивным для бюджета. Подобные денежные потоки в течении дня отразятся и на поведении валютного рынка.

Во-вторых — значительная часть зачисленной вчера валютной выручки за прошлую пятницу и выходной в Украине понедельник — выйдет в среду на межбанк. Клиентам не имеет смысла сейчас ее придерживать, так как курс относительно стабилен и большого выигрыша от сохранения валюты на счетах компании в этой ситуации не получают. Тем более, что в ближайшее время у аграриев начнутся сельскохозяйственные работы, а для их финансирования нужна гривна. Ее дефицит на фоне низкой активности покупателей валюты — существенная подстраховка для нацвалюты на межбанке.

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В-третьих — всё же не все так радужно на рынке для гривны. Сформировался достаточно большой отложенный спрос на валюту за счет тех местных клиентов и нерезидентов, которые продолжают выжидать минимальных котировок на межбанке и в любой момент при малейшем изменении тренда по курсу — выйдут на рынок с покупкой. Этот отложенный спрос — главная угроза для курса нацвалюты на сегодня.

В-четвертых — завтра будут оглашены результаты заседания ЕЦБ в части денежно-кредитной политики и будет проведена пресс-конференция его руководства в части дальнейших действий ЕЦБ в условиях пандемии и падения экономики в странах ЕС. Поэтому в ближайшее время нас ждут очередные валютные ралли по паре евро/доллар на международных площадках, что будет отражаться на курсе евро относительно гривны и даст возможность спекулянтам активно на этом зарабатывать.

Все эти факторы не дадут в ближайшее время скучать никому: ни банкам, ни их клиентам. По прогнозам «Минфина» объем операций 10 марта на межбанке будет находиться в пределах до $170−180 млн при совершении до 490−530 сделок. Как и все последние дни — при существенных перекосах спроса и предложения на межбанке возможно появление Нацбанка с соответствующей интервенцией для выравнивания ситуации.

Котировки межбанка, по прогнозам «Минфина» в среду будут в пределах: доллар — коридор 27,60 — 27,85 грн, евро — коридор 32,70 — 33,20 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,50 — 27,85 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков — до 25 коп.

Евро: в банках коридор 32,65 — 33,25 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,75 — 33,15 грн при спреде до 25 коп.

В случае существенных колебаний пары евро/доллар на международных площадках, и соответственно — резких изменениях курса евро относительно гривны на межбанке — владельцы обменников будут часто менять свои ценники по евро в течение дня.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,45 — 27,70 грн и продажа 27,77 — 27,90 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,65 — 27,70 грн и продажа 27,73 — 27,80 грн.

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Источник: МинФин