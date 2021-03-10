Банковская ликвидность остается стабильной, несмотря на незначительные колебания. Потребности в кредитах НБУ нет

Банковская система продолжает характеризоваться структурным избытком ликвидности, хотя за неделю общий объем ликвидности сократился на 2,8 млрд грн и на 5 марта составил 191 млрд грн. На этой неделе уровень банковской ликвидности ожидается без резких колебаний. Поэтому особой потребности в кредитах НБУ не будет.

Фото: ukrinform.ua

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Прирост наличности

Ключевое влияние на общий объем ликвидности традиционно имела потребность в наличных средствах, хотя объем наличности с начала 2021 года снизился на 1,1 млрд грн — до 559,6 млрд грн. «Из этой суммы 44,6 млрд грн находилось в кассах банков, 515,0 млрд грн — вне банков», — замечает в посте на фейсбуке председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Доля наличных денег в структуре денежной массы М3 остается самой низкой за последние пять лет — 27,2% в среднем за 2020 год.

По мнению главы Совета, факторами прироста наличных в 2020 году также были:

предусмотрительность экономических агентов на фоне неопределенности;

снижение мобильности при карантинных ограничениях;

процессы конвертации имеющихся валютных сбережений на нужды потребления, включая уменьшение срочных валютных депозитов;

увеличение потребностей в гривне для обслуживания нужд товарооборота в связи с девальвацией национальной валюты.

Банки за неделю конвертировали в наличные 3,8 млрд грн резервов. При этом приток с бюджетных счетов был минимальным — 0,3 млрд грн, а вот НБУ вернулся к валютным интервенциям и оплатил за выкупленную валюту 0,6 млрд грн.

За счет сокращения объема средств на корсчетах банков до 45,2 млрд грн существенно увеличились вложения банков в депозитные сертификаты НБУ — до 145,6 млрд грн.

«Межбанковские ставки овернайт по операциям в гривне после решения о повышении учетной ставки регулятора поднялись до новой нижней границы диапазона операционных ставок НБУ — 5,5%», — отметил Богдан Данилишин.

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Частичное рефинансирование

По словам главы Совета НБУ, поддержало уровень банковской ликвидности частичное рефинансирование выплат по гривневым долгом и, как уже отмечалось, операции НБУ на валютном рынке.

Количество предоставленных банками кредитов в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» на прошлой неделе превысила 10 тыс., а их общий объем вырос до 24 млрд грн (+1,4 млрд грн за неделю).

Львиную долю кредитов (742 млн грн) на прошлой неделе сформировали антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств, доля которых в общем объеме кредитов по программе достигла 28%.

Кредиты на рефинансирование ранее полученных займов выросли за неделю на 450 млн грн — до 12,9 млрд грн, инвестиционные кредиты увеличились на 180 млн грн — до 4,3 млрд грн.

Валютные интервенции Нацбанка

На межбанковском валютном рынке продолжало наблюдаться близкое к равновесному соотношение спроса и предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков. Это обусловило укрепление курса гривны к доллару США на 0,9% за неделю.

Интервенции НБУ по покупке иностранной валюты составили за неделю $20 млн, с начала года — $240 млн.

«Объем международных резервов НБУ на 5 марта 2021 года составил $28,3 млрд, средства правительства в иностранной валюте — $1,4 млрд», — подытожил Богдан Данилишин.

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Источник: МинФин