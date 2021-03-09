Финансы

Потребительские цены в феврале выросли на 1%, инфляция ускорилась до 7,5%

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Инфляция на потребительском рынке в феврале 2021 года ускорилась до 7,5% по сравнению с февралем прошлого года, а вот потребительские цены выросли на 1% по сравнению с январем. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Фото: epravda.com.ua

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Какие показатели инфляции

Инфляция на потребительском рынке с начала года выросла до 2,3%.

Базовая инфляция, которая зависит от монетарных условий, в феврале 2021 года по сравнению с январем т. г. составила 0,5%, с начала года — 0,8%.

Как за месяц изменились цены

За месяц выросли цены на:

  • пищевые продукты и безалкогольные напитки — на 2,1%;
  • алкогольные напитки и табачные изделия — на 1,3%;
  • предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья — 0,5%;
  • здравоохранение — на 0,5%;
  • транспорт — на 1,6%;
  • связь — на 0,2%;
  • отдых и культуру — на 0,9%;
  • образование — на 0,6%;
  • рестораны и гостиницы — на 0,9%;
  • различные товары и услуги — 0,6%.

За месяц подешевели:

  • одежда и обувь — на 3,5%;
  • жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — на 1,8%.

Что происходило в январе

Инфляция на потребительском рынке в январе 2021 года ускорилась до 6,1% по сравнению с январем 2020 года.

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Против декабря 2020 года потребительские цены выросли на 1,3%.

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) на 7,3%.

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Источник: МинФин

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