Потребительские цены в феврале выросли на 1%, инфляция ускорилась до 7,5%

Инфляция на потребительском рынке в феврале 2021 года ускорилась до 7,5% по сравнению с февралем прошлого года, а вот потребительские цены выросли на 1% по сравнению с январем. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Фото: epravda.com.ua

6

Какие показатели инфляции

Инфляция на потребительском рынке с начала года выросла до 2,3%.

Базовая инфляция, которая зависит от монетарных условий, в феврале 2021 года по сравнению с январем т. г. составила 0,5%, с начала года — 0,8%.

Как за месяц изменились цены

За месяц выросли цены на:

пищевые продукты и безалкогольные напитки — на 2,1%;

алкогольные напитки и табачные изделия — на 1,3%;

предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья — 0,5%;

здравоохранение — на 0,5%;

транспорт — на 1,6%;

связь — на 0,2%;

отдых и культуру — на 0,9%;

образование — на 0,6%;

рестораны и гостиницы — на 0,9%;

различные товары и услуги — 0,6%.

За месяц подешевели:

одежда и обувь — на 3,5%;

жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — на 1,8%.

Что происходило в январе

Инфляция на потребительском рынке в январе 2021 года ускорилась до 6,1% по сравнению с январем 2020 года.

Читайте также: Инфляция замедлится в конце 2021 года — Гелетий

Против декабря 2020 года потребительские цены выросли на 1,3%.

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) на 7,3%.

Читайте также: Что не так с инфляцией и почему ее рост не является препятствием для экономики

Источник: МинФин