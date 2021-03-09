Потребительские цены в феврале выросли на 1%, инфляция ускорилась до 7,5%
Инфляция на потребительском рынке в феврале 2021 года ускорилась до 7,5% по сравнению с февралем прошлого года, а вот потребительские цены выросли на 1% по сравнению с январем. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.
Фото: epravda.com.ua
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Какие показатели инфляции
Инфляция на потребительском рынке с начала года выросла до 2,3%.
Базовая инфляция, которая зависит от монетарных условий, в феврале 2021 года по сравнению с январем т. г. составила 0,5%, с начала года — 0,8%.
Как за месяц изменились цены
За месяц выросли цены на:
- пищевые продукты и безалкогольные напитки — на 2,1%;
- алкогольные напитки и табачные изделия — на 1,3%;
- предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья — 0,5%;
- здравоохранение — на 0,5%;
- транспорт — на 1,6%;
- связь — на 0,2%;
- отдых и культуру — на 0,9%;
- образование — на 0,6%;
- рестораны и гостиницы — на 0,9%;
- различные товары и услуги — 0,6%.
За месяц подешевели:
- одежда и обувь — на 3,5%;
- жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — на 1,8%.
Что происходило в январе
Инфляция на потребительском рынке в январе 2021 года ускорилась до 6,1% по сравнению с январем 2020 года.
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Против декабря 2020 года потребительские цены выросли на 1,3%.
Государственный бюджет на 2021 год предусматривает рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) на 7,3%.
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Источник: МинФин