Мировая экономика, несмотря на пандемию, возрастет в этом году на 5,6% — ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает, что в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6%. Это на 1,4 п. п. выше, чем в предыдущем прогнозе организации, обнародованном на собственном сайте ОЭСР сегодня, 9 марта.

Фото: delo.ua

1

В 2022 году ожидается рост мировой экономики на уровне 4% – на 0,3 п. п. выше, чем в предыдущем прогнозе организации. Там ожидают выйти на докризисный уровень уже в середине 2021 года.

Прогноз роста мирового ВВП за ноябрь 2019, декабрь 2020 и март 2021

Источник: OECD Interim Economic Outlook, March 2021

Причины изменений в прогнозе

В новом прогнозе ОЭСР отмечается, что этому способствуют эффективные кампании вакцинации и дополнительные меры финансовой поддержки в некоторых странах. По мнению специалистов ОЭСР, глобальная экономика лучше выдерживает нагрузки мер, принимаемых для борьбы с пандемией.

Одновременно в ОЭСР подчеркивают, что сохраняются определенные риски. Среди них — медленный прогресс в применении вакцин и появление новых вирусных мутаций, устойчивых к существующим вакцинам. Это может привести к более слабому восстановлению экономики, потери рабочих мест и возникновению новых проблем для экономики.

Читайте также: Fitch прогнозирует повышение учетной ставки Нацбанка до 7%

Кстати говоря

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings после спада экономики на 4,2% в 2020 году прогнозирует рост реального ВВП Украины на 4,1%.

Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале.

Источник: МинФин