Microsoft покупает производителя игр ZeniMax за $7,5 миллиарда

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Еврокомиссия одобрили сделку между Microsoft и ZeniMax Media, владеющей разработчиком игр Bethesda Softworks, пишет Лига.

Фото: ua.news

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Детали сделки

Эта покупка даст Microsoft Xbox право собственности на серии игр Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, Dishonored, Prey и другие игры от Bethesda.

Компания отмечает, что игры «являются крупнейшим и самым быстрорастущим видом развлечений в мире», а выручка отрасли прогнозируется выше $200 млрд в 2021 году.

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Закрыть сделку компании планируют до 30 июня 2021 года, однако с имеющимся разрешением регуляторных органов, окончательного завершения процесса можно ожидать и раньше.

Bethesda была основана в 1986 году и является разработчиком таких популярных игр, как The Elder Scrolls и Fallout (начиная с третьей части). Также она занимается изданием проектов, разработанных другими «дочками» ZeniMax Media, включая серии игр Doom, Quake, Rage и Wolfenstein.

Предыстория

О сделке между Microsoft и Zenimax/Bethesda стало известно в сентябре 2020 года: тех-гигант сообщил о покупке разработчика игр Fallout и Skyrim за $7,5 млрд.

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Источник: МинФин