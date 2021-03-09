Курс после 8 марта: чего ждать от доллара и евро во вторник

Выходной в Украине понедельник, а также проводимый сегодня аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ — вот два основных фактора, которые повлияют на поведение валютного рынка 9 марта.

Фото: finclub.net

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Украинские банки зачислят клиентам валютную выручку практически за два дня — рабочую пятницу и нерабочий в Украине, но рабочий в ЕС и в США понедельник. Самые активные из компаний сегодня успеют поработать с ней как по евро, так даже и по доллару. Хотя по американской валюте — по факту уже во второй половине дня ближе к вечеру. Увеличение предложения валюты на рынке — всегда позитивный фактор для гривны на межбанке.

Кроме этого, сегодня на аукционе Минфина по размещению ОВГЗ будут предлагаться достаточно привлекательные для инвесторов бумаги со сроками погашения 203, 329,581, 770 и 1169 дней. Правда, с ограничениями по сумме размещения по первым трем позициям в пределах по первой -500 млн гривен и по 2 млрд гривен — по второй и третьей соответственно. Это частично снизит доходность по этим бумагам из-за конкуренции между инвесторами, но частично уменьшит общую статистику аукциона. Все это, в сочетании с проведением клиентами хозяйственных операций компаний — будет влиять на поведение валютного рынка и повлияет на общую статистику торгов.

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По нашим прогнозам объем операций 9 марта на межбанке будет находиться в пределах до $170−200 млн при совершении до 490−580 сделок. При значительных перекосах спроса и предложения — на межбанке возможно появление Нацбанка с быстрой интервенцией, чтобы выровнять рынок и не допустить резких колебаний курса. Но в целом, скорее всего таких действий от регулятора не понадобится. Дело в том, что после определенного проседания котировок на прошлой неделе — часть покупателей просто выжидает «дна» и как только происходит хоть малейший разворот курса — они выходят на торги с отложенным спросом. Поэтому основную часть предложения валюты — выкупит сам рынок и без Нацбанка.

Котировки межбанка, по прогнозам «Минфина» во вторник будут в пределах: доллар — коридор 27,70 — 27,90 грн, евро — коридор 32,85 — 33,20 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,50 — 27,95 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков — до 25 коп.

Евро: в банках коридор 32,70 — 33,50 грн при спреде до 35 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора 32,80 — 33,25 грн при спреде от 20 до 25 коп.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,50 — 27,70 грн и продажа 27,80 — 27,95 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,65 — 27,75 грн и продажа 27,77 — 27,85 грн.

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Источник: МинФин