«Красные» и «зеленые» страны: новый список от Минздрава

Минздрав Украины 5 марта 2021 года включил в красный список 54 страны. Это на семь государств меньше по сравнению с неделей ранее. Об этом пишет avianews.com.

Фото: 24.kz

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Какие изменения произошли

Из красной в зеленую зону перешли сразу девять стран: Беларусь, Великобритания, Ирландия, Португалия, Катар, Парагвай, Панама, Аргентина и Сент-Винсент и Гренадины.

Из зеленого списка в красный попали Болгария и Кипр.

Страны красной и зеленой зон Минздрава Украины от 5 марта 2021 года

Страну включали в красный список, если уровень заболеваемости коронавирусом превышал отметку в 239,6 случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Неделей ранее этот показатель составлял 186,4 случаев. Индикатор подняли из-за роста заболеваемости в Украине.

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Какие «зеленые» страны открыты для украинцев

Среди открытых для украинских туристов стран в зеленой зоне находятся Турция, Египет, Грузия, Мексика, Казахстан.

При планировании поездки рекомендуем уточнить актуальные официальные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно распространения коронавируса и наиболее уязвимых регионов.

Правила въезда в Украину

Украина разрешает въезд в страну как своим гражданам, так и иностранцам и лицам без гражданства. Иностранцы должны иметь с собой медицинскую страховку, которая покрывает лечение, в том числе от covid-19.

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Правила карантина одинаковы для всех въезжающих и зависят от того, в какой зоне находится страна, откуда следует путешественник.

Все прибывающие в Украину из стран зеленой зоны не должны проходить карантин. Если человек прибыл из страны красной зоны, он должен пробыть на 14-дневной самоизоляции.

Для прекращения самоизоляции путешественник может пройти ПЦР-тест на коронавирус в Украине или же предоставить результат такого анализа, сделанного не более чем за 48 часов до въезда в Украину. Условием прекращения карантина является отрицательный результат теста, подтверждающий, что человек не болеет.

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Источник: МинФин