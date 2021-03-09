Как изменился состав финансового рынка в феврале 2021 года (инфографика)

В феврале впервые за полгода количество участников небанковского рынка начало расти. Количество финучреждений выросло с 2006 (на 31 января) до 2009 небанковских финучреждений. Об этом говорится в данных НБУ.

Фото: epravda.com.ua

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Новички на рынке

За месяц Национальный банк принял решение о регистрации двенадцати новых финансовых компаний и двух лизинговых компаний.

Также в феврале НБУ зарегистрировал новую платежную систему «Сordpay», созданную АО «АКБ «Конкорд».

Сколько ушло с рынка

В то же время два кредитных союза, три ломбарда, одна лизинговая компания и шесть финансовых компаний ушли с рынка по собственной инициативе и были исключены из списков.

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Небанковский рынок

Сегодня небанковский рынок состоит из 190 рисковых (non-life) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 298 ломбардов (было 301), 316 кредитных союзов (было 318), 144 лизинговых компаний (было 143), 976 финансовых компаний (было 969), 65 страховых брокеров.

На платежном рынке работает 37 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Источник: МинФин