Главное за вторник: калейдоскоп весенних скидок на жилье, будет ли с нами МВФ и что нужно инвесторам

Весенние скидки на квартиры до 20%: что предлагают столичные застройщики

Не все застройщики подготовили праздничные скидки для инвесторов. Большинство предлагают рассрочку или постоянную программу лояльности при полной оплате квартиры. «Минфин» собрал актуальные предложения компаний в марте 2021 года.

Минфин разместил 9 марта ОВГЗ на 5,23 миллиарда. В два раза меньше, чем на прошлом аукционе

Министерство финансов на аукционах сегодня, 9 марта, привлекло в бюджет 5,23 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне. Об этом сообщает пресс служба министерства на официальном сайте.

В 2021—2022 годах сотрудничество с МВФ будет стоять на паузе — Goldman Sachs

Аналитики международного инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что украинским властям сейчас невыгодно сотрудничать с МВФ, поэтому траншей в течение этого года не будет. Такой ключевой вывод содержится в отчете Goldman Sachs об Украине, который они разослали инвесторам и который имеется у издания НВ.

Марченко: К программе «Ипотека под 7%» присоединятся еще 12 банков

К государственной программе «Доступная ипотека 7%» вскоре присоединятся еще 12 банков. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в прямом эфире одного из телеканалов.

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«Минфин» проводит масштабное исследование. Наша цель — лучше узнать аудиторию портала, понять, как наши читатели распоряжаются сбережениями, во что уже инвестируют, какие еще инвестиционные инструменты им могут быть интересны.

Источник: МинФин