ФГВФЛ продает на открытых торгах активы банков-банкротов на 3,71 миллиарда
В течение текущей недели (09−12.03.21) Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ликвидируемых банков, на общую сумму 3 713,91 млн грн. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Фонда.
Фото: ricci.ru
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Что планируют реализовать
Из суммы 3 713,91 млн грн выставлены на продажу:
- недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков — на сумму 3 708,74 млн грн;
- ценные бумаги — на сумму 4,40 млн грн;
- права требования по кредитам — на сумму 0,77 млн грн.
Среди предлагаемых лотов — пул имущественных прав по кредитным договорам, ценным бумагам, долям в уставном капитале, земельные участки в Киеве и столичном пригороде, Запорожье, предметы нумизматики и фалеристики и коллекционная золотая монета «3000 долларов», выпущенная Монетным двором Австралии в 1994 году.
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Кто будет реализовывать
Основная доля активов, выставленных на продажу на этой неделе, — это активы:
- Родовид Банка — на сумму 3 708,74 млн грн;
- Фидобанка — на сумму 4,40 млн грн;
- Диамантбанка и Актабанка — на общую сумму 0,77 млн грн.
Подробнее с информацией о запланированных торгах и результатах продажи активов можно ознакомиться на сайте Фонда в разделе «Продажа активов».
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Источник: МинФин