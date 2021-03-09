ФГВФЛ продает на открытых торгах активы банков-банкротов на 3,71 миллиарда

В течение текущей недели (09−12.03.21) Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ликвидируемых банков, на общую сумму 3 713,91 млн грн. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Фонда.

Фото: ricci.ru

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Что планируют реализовать

Из суммы 3 713,91 млн грн выставлены на продажу:

недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков — на сумму 3 708,74 млн грн;

ценные бумаги — на сумму 4,40 млн грн;

права требования по кредитам — на сумму 0,77 млн грн.

Среди предлагаемых лотов — пул имущественных прав по кредитным договорам, ценным бумагам, долям в уставном капитале, земельные участки в Киеве и столичном пригороде, Запорожье, предметы нумизматики и фалеристики и коллекционная золотая монета «3000 долларов», выпущенная Монетным двором Австралии в 1994 году.

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Кто будет реализовывать

Основная доля активов, выставленных на продажу на этой неделе, — это активы:

Родовид Банка — на сумму 3 708,74 млн грн;

Фидобанка — на сумму 4,40 млн грн;

Диамантбанка и Актабанка — на общую сумму 0,77 млн грн.

Подробнее с информацией о запланированных торгах и результатах продажи активов можно ознакомиться на сайте Фонда в разделе «Продажа активов».

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Источник: МинФин