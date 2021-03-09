Бумаги GameStop взлетели на 21%
8 марта акции GameStop подорожали на 21,2% до $167. На момент закрытия торгов 5 марта ценные бумаги компании стоили $137. Об этом пишет РБК.
Фото: newyorker.com
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Что происходит с акциями GameStop
Marketwatch связал новый рост котировок GameStop с информацией о грядущих преобразованиях в совете директоров.
В конце ноября пользователь u/ronoron в треде r/wallstreetbets на Reddit выразил недовольство хедж-фондом Melvin Capital, открывавшим короткие позиции по акциям GameStop.
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Пользователь считал компанию недооцененной и перспективной.
Участники форума поддержали пользователя и решили начать скупку акции GameStop — за декабрь акции прибавили около 20%.
После назначения Райана Коэна в совет директоров акции компании начали дорожать, подогреваемые пользователями Reddit и твитом Илона Маска.
28 января цена акций компании достигла $483 — это примерно на 2500% больше, чем в начале месяца. После этого бумаги GameStop обвалились.
К середине февраля бумаги GameStop подешевели до $40,5 за штуку, однако затем снова перешли к росту и в марте достигли отметки $135 за акцию.
Источник: МинФин