Аналитик RoboForex: повышение учетной ставки НБУ вызвано ростом инфляции

Вчера Нацбанк принял решение о повышении учетной ставки с 6,0% до 6,5% годовых. Данный шаг был ожидаем и находится в русле обозначенной регулятором денежно-кредитной политики. Учетная ставка должна быть выше потребительской инфляции, что позволяет гражданам получать реальный доход от размещения своих средств на банковских депозитах, — об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Потребительская инфляция за январь составила 6,1% в годовом выражении. Динамика данного показателя представлена на диаграмме.

Потребительская инфляция в Украине (%). Источник: НБУ

График демонстрирует, что с 2019 года показатель начал ускоряться. Регулятор мог уже с 2017 года начать цикл снижения учетной ставки, но, на мой взгляд, опоздал с этой мерой примерно на год. По мнению Нацбанка, инфляция продолжит ускорение и достигнет максимальных значений к середине этого года. Реализация целевого значения по инфляционному показателю в 5,0% прогнозируется лишь в начале 2022 года, поэтому стоит ожидать дальнейшего роста учетной ставки.

Подобные меры приведут к увеличению стоимости кредитов, а также доходности депозитов и ОВГЗ. Первого можно избежать за счет снижения «нерыночного» риска, путем улучшения качества административного регулирования в экономике. Рост же доходности ОВГЗ может стимулировать нерезидентов к их покупкам. В этом случае на межбанке спрос на гривну заметно увеличится, что приведет к ее укреплению. Пределы ослабления доллара США и евро к национальной валюте будет определять НБУ. Напомню, что за февраль регулятор выкупил на рынке 200 млн долларов «излишнего» предложения.

Сальдо активных операций НБУ на межбанке с 03.2020 по 02.2021 (млрд долларов США). Источник: НБУ

Вчера Нацбанк купил на рынке 20 млн долларов США. Данные средства, вероятно, будут направлены на пополнение международных резервов Украины. Кабмин накапливает финансовые ресурсы для проведения платежей по внешним обязательствам в сентябре текущего года. Полагаю, что у правительства есть серьезные опасения по поводу полного прекращения сотрудничества МВФ с Украиной.

Рейтинговое агентство Fitch Rating сохранило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне «B» со стабильным прогнозом. Подобная оценка говорит о том, что наш рынок воспринимается мировыми финансовыми институтами как спекулятивный. Целью Украины является получение более престижного инвестиционного статуса, который позволит расширить привлечение крупных институциональных инвесторов в нашу экономику.

Курс ВВП-варрантов «откатился» с рекордных отметок до уровня в 108,07% от номинала. Главная причина подобной динамики заключается в росте доходности госбондов развитых стран. Крупные инвесторы перестраивают свои портфели и сокращают долю рисковых инструментов.

На следующей неделе по курсу доллара США против гривны ожидаю коррекционного роста к уровню 27,85. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 33,65.

Источник: МинФин